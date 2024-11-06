Питание детей во время путешествия: на что в первую очередь нужно обратить внимание родителям

Во время путешествия у ребенка может возникнуть множество стрессов: новые люди, усталость, изменение климата. И, конечно же, новое питание, не такое как дома. Поэтому ребенок может начать капризничать. Но ситуацию можно исправить, если воспользоваться несколькими простыми советами.

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О том, на что родители должны обратить внимание при питании детей в путешествиях, рассказала нутрициологиня Валерия Варницкая ( valeriia kids.nutrition ) в Instagram. Все для того, чтобы путешествие было комфортным для родителей и малышей.

Снизьте свои ожидания и требования ребенка

Если дети не хотят пробовать новую еду – это вполне нормально. Вокруг них достаточно новых впечатлений, как приятных, так и достаточно тревожных. В такой ситуации следует придерживаться расписания. Старайтесь хоть как-то поддерживать привычный режим питания и сна, даже если он неидеален. Так вы придадите стабильности и предсказуемости, что упростит жизнь и вам и ребенку. Предупредите людей, которые будут с вами. Заранее расскажите им об особенностях питания вашего ребенка.

Подготовьте некоторые привычные вещи с собой

По возможности, возьмите с собой привычную детскую посуду из дома, а также некоторые продукты питания, если знаете, что так будет легче, но без фанатизма. Не забывайте о собственном примере. Не будет честно ожидать, что ребенок будет питаться лучше, чем вы, потому что вы так хотите.

Расслабьтесь и не зацикливайтесь на питании

Сосредоточьтесь на создании приятных впечатлений и воспоминаний. Нет смысла волноваться и давить, если это только усугубит ситуацию. Вернувшись домой, вы вернетесь к привычному питанию гораздо быстрее без применения давления.

Также помните, что 1-2 недели не очень хорошего питания на отдыхе глобально никак не повлияют на общее здоровье ребенка, а 1-2 недели постоянного давления могут испортить отношения с едой на долгий период. А если вы планируете долгий отдых, то с грамотным подходом ребенок наконец адаптируется и питание станет лучше.

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