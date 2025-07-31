Пицца без теста для детей

Пицца – одно из самых простых блюд из кабачков для ребенка. Вы очень легко сможете приготовить ее просто на сковородке. Кабачковая масса очень быстро прожаривается, идеально сочетается с сыром и помидорами.

Видео дня

Идея приготовления вкусной кабачковой пиццы для детей опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram.

Ингредиенты на 1 порцию:

кабачок – 250 г

яйцо – 1 шт.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

мука – 2 ст. л.

соль – по вкусу

твердый сыр – 30 г

помидор – 0,5 шт.

итальянские травы – по желанию

немного масла для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Отжать лишнюю жидкость.

3. Посыпать солью и оставить на несколько минут.

4. Добавить яйцо и специи.

5. Всыпать муку и хорошо перемешать.

6. Выложить полученную массу на разогретую и немного смазанную растительным маслом сковородку.

7. Обжарить на медленном огне под закрытой крышкой, перевернуть.

8. Добавить натертый сыр, помидоры, посыпать итальянскими травами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: