Пицца без теста для детей
Пицца – одно из самых простых блюд из кабачков для ребенка. Вы очень легко сможете приготовить ее просто на сковородке. Кабачковая масса очень быстро прожаривается, идеально сочетается с сыром и помидорами.
Идея приготовления вкусной кабачковой пиццы для детей опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram.
Ингредиенты на 1 порцию:
- кабачок – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- сушеный чеснок – 1 ч. л.
- мука – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- твердый сыр – 30 г
- помидор – 0,5 шт.
- итальянские травы – по желанию
- немного масла для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Отжать лишнюю жидкость.
3. Посыпать солью и оставить на несколько минут.
4. Добавить яйцо и специи.
5. Всыпать муку и хорошо перемешать.
6. Выложить полученную массу на разогретую и немного смазанную растительным маслом сковородку.
7. Обжарить на медленном огне под закрытой крышкой, перевернуть.
8. Добавить натертый сыр, помидоры, посыпать итальянскими травами.
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