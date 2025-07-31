Пицца без теста для детей

Екатерина Ягович
Моя Школа
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Пицца без теста для детей

Пицца – одно из самых простых блюд из кабачков для ребенка. Вы очень легко сможете приготовить ее просто на сковородке. Кабачковая масса очень быстро прожаривается, идеально сочетается с сыром и помидорами.

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Идея приготовления вкусной кабачковой пиццы для детей опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram.

Пицца без теста для детей

Ингредиенты на 1 порцию:

  • кабачок – 250 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • мука – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • твердый сыр – 30 г
  • помидор – 0,5 шт.
  • итальянские травы – по желанию
  • немного масла для жарки

Способ приготовления:

Пицца без теста для детей

1. Кабачок натереть.

2. Отжать лишнюю жидкость.

Пицца без теста для детей

3. Посыпать солью и оставить на несколько минут.

Пицца без теста для детей

4. Добавить яйцо и специи.

5. Всыпать муку и хорошо перемешать.

Пицца без теста для детей

6. Выложить полученную массу на разогретую и немного смазанную растительным маслом сковородку.

Пицца без теста для детей

7. Обжарить на медленном огне под закрытой крышкой, перевернуть.

8. Добавить натертый сыр, помидоры, посыпать итальянскими травами.

Пицца без теста для детей

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