'Пів години' или 'півгодини'? Как правильно на украинском по новому правописанию

Новое украинское правописание вступило в действие уже достаточно давно, однако многие из украинцев все еще допускают ошибки. Одной из них является написание слова "пів години".

Согласно новым правилам его надо писать отдельно. Об этом напоминают на сайте "Mova – ДНК нації".

"Согласно новой редакции правописания теперь пишем отдельно: пів години (а не "півгодини"), пів Києва (а не "пів-Києва"), пів яблука (а не "пів'яблука"). Не путайте!" – пишут авторы.

Также филологи напоминают правило, с помощью которого можно проверить, как правильно написать слово с частицей "пів":

"Если пів нельзя заменить существительным "половина", то пишем его вместе, а в других случаях – отдельно: піваркуш (но пів аркуша), південь (но пів дня), півкуля (но пів кулі), півколо (но пів кола), півострів (но пів острова)", – пишут они.

