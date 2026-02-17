"Пів острів" или "півострів"? Как правильно написать на украинском
Правильное написание слов с частицей "пів" часто вызывает трудности у говорящих, однако современные нормы четко разграничивают случаи раздельного и слитного написания. Понимание логики употребления числительного помогает избежать распространенных ошибок, таких как использование дефиса или апострофа, которые по новым правилам больше не применяются.
Главный секрет заключается в определении падежа существительного и лексического значения всего слова. Овладение этими нюансами позволит писать грамотно и уверенно в любой ситуации.
Когда "пів" пишем отдельно
Чтобы лучше запомнить, надо пользоваться "правилом половины".
Согласно нормам украинского правописания, несклоняемое числительное пів в значении "половина" с последующим существительным в форме родительного падежа единственного числа (отвечает на вопрос кого? чего?) всегда пишем отдельно. Это касается как общих названий, так и имен собственных.
Общие названия: пів аркуша, пів відра, пів години, пів літра (как мера объема), пів міста, пів огірка, пів яблука.
Собственные названия: пів Європи, пів Києва, пів України.
Важно: больше не нужно ставить дефис перед собственным названием (не "пів-Києва") или апостроф перед йотированными гласными (не "пів'яблука"). Только отдельное написание!
Когда "пів" пишем слитно
Если "пів" сочетается с существительным в форме именительного падежа и вместе они составляют одно целостное понятие, которое не означает просто половину чего-то, такое слово пишем слитно. Также всегда вместе пишутся сложные существительные с частями напів- и полу-.
Основные случаи слитного написания:
Целостные термины: півострів (географічне поняття), півзахист (футбольна позиція), південь (сторона світу), півкуля, півколо, півовал, півмісяць
Специфические значения: півлітра (в значении "бутылка емкостью 0,5 л", а не просто половина литра воды).
Части напів-, полу-: напівавтомат, напівімла, напівлюдина, полумисок, полудрабок.
Самый простой способ определить правильное написание — попробовать заменить "пів" словом "половина". Если такая замена логична и требует родительного падежа, пишите отдельно. Если же слово имеет собственное значение как термин – пишите вместе.
Пишем ОТДЕЛЬНО (значение половины):
- пів острова (половина суходолу)
- пів аркуша (відрізана частина)
- пів кола (дуга)
- пів дня (тривалість часу)
Пишем ВМЕСТЕ (целостное понятие):
- півострів (географічна назва)
- піваркуш (окрема одиниця паперу)
- півколо (геометрична фігура)
- південь (напрямок)
