'Пів острів' или 'півострів'? Как правильно написать на украинском

Правильное написание слов с частицей "пів" часто вызывает трудности у говорящих, однако современные нормы четко разграничивают случаи раздельного и слитного написания. Понимание логики употребления числительного помогает избежать распространенных ошибок, таких как использование дефиса или апострофа, которые по новым правилам больше не применяются.

Главный секрет заключается в определении падежа существительного и лексического значения всего слова. Овладение этими нюансами позволит писать грамотно и уверенно в любой ситуации.

Когда "пів" пишем отдельно

Чтобы лучше запомнить, надо пользоваться "правилом половины".

Согласно нормам украинского правописания, несклоняемое числительное пів в значении "половина" с последующим существительным в форме родительного падежа единственного числа (отвечает на вопрос кого? чего?) всегда пишем отдельно. Это касается как общих названий, так и имен собственных.

Общие названия: пів аркуша, пів відра, пів години, пів літра (как мера объема), пів міста, пів огірка, пів яблука.

Собственные названия: пів Європи, пів Києва, пів України.

Важно: больше не нужно ставить дефис перед собственным названием (не "пів-Києва") или апостроф перед йотированными гласными (не "пів'яблука"). Только отдельное написание!

Когда "пів" пишем слитно

Если "пів" сочетается с существительным в форме именительного падежа и вместе они составляют одно целостное понятие, которое не означает просто половину чего-то, такое слово пишем слитно. Также всегда вместе пишутся сложные существительные с частями напів- и полу-.

Основные случаи слитного написания:

Целостные термины: півострів (географічне поняття), півзахист (футбольна позиція), південь (сторона світу), півкуля, півколо, півовал, півмісяць

Специфические значения: півлітра (в значении "бутылка емкостью 0,5 л", а не просто половина литра воды).

Части напів-, полу-: напівавтомат, напівімла, напівлюдина, полумисок, полудрабок.

Самый простой способ определить правильное написание — попробовать заменить "пів" словом "половина". Если такая замена логична и требует родительного падежа, пишите отдельно. Если же слово имеет собственное значение как термин – пишите вместе.

Пишем ОТДЕЛЬНО (значение половины):

пів острова (половина суходолу)

пів аркуша (відрізана частина)

пів кола (дуга)

пів дня (тривалість часу)

Пишем ВМЕСТЕ (целостное понятие):

півострів (географічна назва)

піваркуш (окрема одиниця паперу)

півколо (геометрична фігура)

південь (напрямок)

