Плагиат и коррупция убивают все: профессор университета Каразина опроверг заявления о смерти образования и науки в Украине и предложил выход

Система образования и науки в Украине, о упадке и смерти которых в последнее время часто говорят в сети даже политики и чиновники на самом действительно развивается. Украинские студенты имеют хорошее образование и могут продолжать обучение и научную карьеру за границей. Кроме того, в Украину приезжают студенты из других государств, а об украинской науке известно по всему миру.

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Об этом заявил профессор кафедры зоологии и экологии животных Харьковского национального университета имени Каразина Сергей Утевский в Facebook. Педагог, работающий в области науки и образования уже более 35 лет, отметил, что зарубежным грантодателям известно об украинской науке, ведь наши ученые принимают участие в их конкурсах и получают финансирование для своих научных проектов.

В большинстве своем о упадке отрасли говорят тогда, когда случается очередной коррупционный скандал или скандал, связанный с плагиатом, отметил Утевский.

"Коррупция разрушает академическое сообщество и оставляет образование и науку без необходимых ресурсов. А плагиат и фальсификация результатов исследований вообще противоречат главным целям образования и науки – обучению и продуцированию нового знания", – подчеркнул педагог.

Он прокомментировал слова президента Киевской школы экономики, экс-министра Украины Тимофея Милованова, который считает, что государственные и частные вузы очистятся от плагиата, неэффективного управления и коррупции, если им придется конкурировать за ресурсы от государства. В таком случае государство будет выступать как покупатель на рынке: будет предоставлять образовательные гранты или госзаказы, а университеты будут предлагать свои научно-образовательные услуги.

Как считает Утевский, МОН не типичный заказчик услуг, потому что не пользуется ими – не потребляет научные статьи и диссертации, не нанимает специалистов, на образование которых выдает госзаказ, поэтому не может оценить их качество.

"Рыночные отношения вместе с такой формой спроса со стороны государства отнюдь не побуждают заведения высшего образования продуцировать действительно качественную науку и образование. Всем известно, что кроме простого плагиата существует целая индустрия (международная!) написание дипломов и диссертаций на заказ, фейковых конференций и "хищнических журналов", которые отвечают всем необходимым формальным критериям для получения того или иного квалификационного уровня. Собственно, это и есть ответ рынка на реальный спрос. Но ведь это не наука", – пишет педагог.

Он уверен, что только научное сообщество может оценить качество работы ученого, принимать или отклонять его результаты.

"Ни министерство, ни другие вненаучные заказчики не способны на это, потому что для этого им самим надо бы стать учеными. В конце концов, в научном сообществе существует институт репутации: никто не хочет сотрудничать с плагиаторами и фальсификаторами, потому что они никак не помогают получать знания. Поэтому единственное, что может обеспечить качество науки и образования в Украине – это нормальное функционирование научного сообщества, его поддержка и развитие", – добавил профессор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская профессор Яна Сычикова отметила, что вузы должны стать не только центрами знаний, но и ячейками, где рождаются новые идеи. Для этого университеты должны иметь академическую свободу, а не быть фабриками дипломов и заложниками отчетов.

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