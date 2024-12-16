Университеты должны стать кузницами идей, а не фабриками дипломов: украинский доктор наук обратилась к коллегам

Университеты в Украине должны стать не только центрами знаний, но и центрами, где рождаются новые идеи. Чтобы стать кузницами идей, украинские вузы должны обладать академической свободой, а не быть фабриками дипломов и заложниками отчетов.

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Так считает доктор технических наук, проректор по научной работе Бердянского государственного педагогического университета Яна Сычикова. В колонке для ZN.ua она отметила, что законодательство в сфере высшего образования обеспечивает права на академическую свободу, однако оно требует совершенствования.

Участие преподавателей в научной деятельности – залог того, что вузы останутся центрами прогресса. Однако в настоящее время в Украине научная деятельность становится чисто формальной и сводится к публикациям для отчетов и участию в сомнительных конференциях с получением сертификатов. Это ограничивает академическую свободу, лишая педагогов возможности реализовать себя через исследования.

"Мы строим барьеры, которые передаем дальше, обучая аспирантов работать по формальным шаблонам и ограничивать свои идеи. Например, традиция добавлять в профессиональные статьи "иконостас" авторитетов – список всех, кто когда-то работал над темой, вместо четкого понимания вклада каждого. Формальные упоминания "Иванов, Петренко, Сидорович" часто не объясняют, что именно сделано и, главное, почему проблема остается нерешенной", – пишет автор.

Еще одной проблемой она считает "пассажирское авторство", когда в списках авторов оказываются люди, которые фактически не участвовали в работе. Кроме того, вместо оценки качества исследования или его влияния внимание сосредотачивается на точках, запятых и соответствии ГСТУ.

Отсутствие культуры академической свободы, считает профессор, лишает украинцев голоса, который должен звучать на весь мир. Особенно важно это в условиях войны, когда некоторые вузы разрушено, а преподаватели и студенты находятся в оккупации.

"Поэтому сейчас, как никогда, нужно культивировать академическую свободу в университетах. Это должно быть основой университетских ценностей и маркером нашей борьбы за свободу в широком смысле", – говорится в статье.

Сычикова убеждена, что работа по восстановлению и укреплению академической свободы должна вестись на всех уровнях.

"На государственном уровне важно обеспечить гибкость и готовность слышать голоса ученых. Прозрачные и понятные правила, отсутствие лишней бюрократии, поддержка инициатив станут ключом к построению доверия. Университеты должны стать платформами для диалога и поддержки не только опытных ученых, но и молодых исследователей. Им нужно отойти от устаревших традиций и формализма, ограничивающих новые идеи", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН планирует в кратчайшие сроки после завершения войны вернуть в Украину по меньшей мере 100 тысяч иностранных студентов. Это придаст бюджету значительные поступления, а также сохранит эффективность сети высшего образования.

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