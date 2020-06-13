Планета Меркурий: характеристика и интересные факты

Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы, которая имеет скалистую поверхность и железное ядро. Железное ядро ​​в Меркурии очень большое по сравнению с другими скалистыми планетами, такими как Земля и Марс. Это делает массу Меркурия очень большой по сравнению с его размерами.

Есть данные, что планета Меркурий известна еще с 3000 года до нашей эры цивилизациями, такими как шумеры и вавилоняне. Галилей первым заметил Меркурий телескопом в начале 1600-х годов. Несколько других астрономов с тех пор добавили новую информацию о планете.

Меркурий покрыт кратерами от ударов астероидов и других объектов. Он очень похож на Луну – спутник Земли. А подробнее прочитать о Луне и спутниках других планет можно в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Характеристика Меркурия

Меркурий практически не имеет атмосферы и очень медленно вращается по отношению к Солнцу. Разреженная газовая оболочка Меркурия в основном состоит из гелия, а также водорода и из небольшого количества аргона, неона и ксенона.

Один день на Меркурию составляет почти 60 земных дней. Вследствие долгого дня и небольшой атмосферы Меркурий имеет рекордный перепад температуры. Сторона, направленная к Солнцу, невероятно горячая (430 градусов °C), а сторона от Солнца слишком холодная (-190 градусов °C).

Поскольку Меркурий находится близко к Солнцу, отправить космическое судно для исследования планеты очень трудно. Гравитация от Солнца постоянно тянется к космическому кораблю, в результате чего судно требует много топлива.

На Меркурий было отправлено космические зонды. Первым был Маринер-10 в 1975 году, который принес нам первые детализированные фотографии Меркурия и обнаружил, что планета имеет магнитное поле. Второй космический зонд был MESSENGER, который вышел на орбиту Меркурия между 2011 и 2015 годами, прежде чем упасть на поверхность Меркурия 30 апреля 2015 года. Столкновение произошло на стороне планеты, недоступной для наблюдения с Земли. Основной причиной стало исчерпание запасов топлива станцией.

Меркурий трудно изучить на Земле, поскольку он находится внутри земной орбиты. Это означает, что когда вы пытаетесь посмотреть на Меркурий, вы также смотрите на Солнце. Яркий свет Солнца делает почти невозможным увидеть Меркурий. Поэтому его лучше увидеть сразу после восхода Солнца.

Физические характеристики Меркурия:

Спутники: отсутствуют

Масса: 5,5% Земли

Диаметр: 4880 км

Год: 88 земных дней

День 59 земных дней

Температура: от -190 до +430 градусов

Расстояние от Солнца: первая планета от солнца

Тип планеты: наземный (имеет твердую скалистую поверхность)

Сравнение Меркурия и Земли

Меркурий значительно меньше Земли. Размерами он похож на Луну. У него короткий год, но гораздо длиннее день. Нет воздуха, чтобы дышать, и температура ежедневно резко меняется. Меркурий похож с Землей тем, что имеет твердую скалистую поверхность. Вы могли бы ходить по Меркурию, если бы у вас был космический костюм, и могли перенести экстремальные температуры.

Меркурий по сравнению с Землей Spacegid.com

Интересные факты о планете Меркурий:

У Меркурия есть огромный кратер под названием бассейн Равнина Жары. Влияние, которое вызвал этот кратер, было настолько огромным, что он сформировал холмы с другой стороны планеты.

Химический элемент Ртуть или Меркурий был назван в честь планеты. Когда-то алхимики думали, что могут сделать золото из ртути.

Планета названа в честь римского бога Меркурия. Меркурий был посланцем богов и богом путешественников и купцов.

Меркурий вращается вокруг Солнца быстрее, чем любая другая планета.

Он имеет наиболее эксцентричную (менее круглую) орбиту из всех планет.

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