Планета Нептун: атмосфера, спутники, интересные факты

Нептун – восьмая и самая дальняя планета от Солнца. Атмосфера Нептуна предоставляет ему синий цвет, соответствующий имени планеты, названной в честь римского бога моря.

Нептун – ледяная планета-гигант. Это означает, что она имеет газовую поверхность, но также имеет внутреннюю часть, составленную из льда. Нептун меньше, чем его сестра планета Уран, что делает его четвертой по величине планетой. О размерах других планет читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюк.

Особенности планеты Нептун

Когда астрономы обнаружили, что планета Уран не следует их предполагаемой орбите вокруг Солнца, они поняли, что должна быть другая планета, которая сильно гравитационно воздействует на Уран. В 1846 году они наконец смогли увидеть Нептун через телескоп благодаря математическим расчетам.

Атмосфера Нептуна в основном состоит из водорода и немного из гелия. Интересно, что сила гравитации на Нептуне весьма похожа с земной, она лишь на 17% больше, чем у нас, и это притом, что Нептун в 17 раз больше Земли.

На поверхности Нептуна кружат огромные бури и мощные ветры. Один большой шторм, который назвали "большым темным пятном" был сфотографирован "Вояджером-2", который прилетел к Нептуну в 1989 году. Буря была такой же большой, как размер Земли!

У Нептуна также есть небольшая кольцевая система, похожая на Сатурна, но не столь велика или настолько заметна.

Физические характеристики:

Спутники: 14

Масса: в 17 раз больше массы Земли

Диаметр: 49 244 км

Год: 164 земных года

День: 16,1 часа

Температура: -221 градусов

Расстояние от Солнца: восьмая планета от Солнца

Тип планеты: ледяной гигант (поверхность газа с внутренним покрытием, состоящим из льдов)

Нептун cosmosplanet.ru

Спутники Нептуна

У Нептуна 14 известных спутников. Самый большой из них – Тритон. Это единственный известный спутник в Солнечной системе, вращающейся вокруг планеты в противоположную сторону относительно вращения самой планеты. В научной терминологии это называется "вращением по ретроградной орбите".

Ученые предполагают, что Тритон ранее не был спутником, а карликовой планетой (подобно Плутону), которая попала в сферу влияния гравитации Нептуна. Однако гравитация Нептуна продолжает все ближе привлекать Тритон. Поэтому через несколько миллионов световых лет гравитационные силы могут разорвать спутник на куски.

Сравнение Нептуна и Земли

На Нептуне нет ни одной скалистой поверхности, на которой можно было бы ходить, как на Земле. Также Нептун настолько далек от Солнца, что, в отличие от Земли, он получает большую часть энергии из своего внутреннего ядра, а не от Солнца.

Нептун гораздо больше Земли. Несмотря на то, что значительная часть Нептуна является газом, его масса в 17 раз больше земной.

Интересные факты о планете Нептун:

До сих пор существует спор о том, кто открыл планету Нептун.

Это самая холодная планета Солнечной системы.

Несмотря на свои огромные размеры, сила тяжести на Нептуне похожа на земную.

Это была первая планета, обнаруженная за математическими расчетами.

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