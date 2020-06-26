Планета Нептун: атмосфера, супутники, цікаві факти

Нептун – восьма і найдальша планета від Сонця. Атмосфера Нептуна надає йому синього кольору, що відповідає імені планети, яка названа на честь римського бога моря.

Нептун – крижана планета-гігант. Це означає, що вона має газову поверхню, але також має внутрішню частину, складену з льоду. Нептун менший, ніж його сестра планета Уран, що робить його четвертою за величиною планетою. Про розміри інших планет читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Особливості планети Нептун

Коли астрономи виявили, що планета Уран не слідує їх передбачуваній орбіті навколо Сонця, вони зрозуміли, що повинна бути інша планета, яка сильно гравітаційно впливає на Уран. У 1846 році вони нарешті змогли побачити Нептун через телескоп завдяки математичним розрахункам.

Атмосфера Нептуна здебільшого складається з водню та трішки з гелію. Цікаво, що сила гравітації на Нептуні вельми схожа з земною, вона лише на 17% більше, ніж у нас, і це притому, що Нептун в 17 разів більше Землі.

На поверхні Нептуна кружляють величезні бурі та потужні вітри. Один великий шторм, який назвали "великою темною плямою" був сфотографований "Вояджером-2", який прилетів до Нептуна в 1989 році. Буря була такою ж великою, як розмір Землі!

У Нептуна також є невелика кільцева система, схожа на Сатурна, але не настільки велика або настільки помітна.

Фізичні характеристики:

Супутники: 14

Маса: у 17 разів більша за масу Землі

Діаметр: 49 244 км

Рік: 164 земні роки

День: 16,1 години

Температура: -221 градусів

Відстань від Сонця: восьма планета від Сонця

Тип планети: крижаний гігант (поверхня газу із внутрішнім покриттям, складеним з льодів)

Нептун cosmosplanet.ru

Супутники Нептуна

У Нептуна 14 відомих супутників. Найбільший з них – Тритон. Це єдиний відомий супутник в Сонячній системі, що обертається навколо планети в протилежну сторону щодо обертання самої планети. У науковій термінології це називається "обертанням за ретроградною орбітою".

Вчені припускають, що Тритон раніше не був супутником, а карликовою планетою (подібно Плутону), що потрапила в сферу впливу гравітації Нептуна. Проте гравітація Нептуна продовжує все ближче притягувати Тритон. Тому через кілька мільйонів світлових років гравітаційні сили можуть розірвати супутник на шматки.

Порівняння Нептуна та Землі

На Нептуні немає жодної скелястої поверхні, на якій можна було б ходити, як на Землі. Також Нептун настільки далекий від Сонця, що, на відміну від Землі, він отримує більшу частину енергії із свого внутрішнього ядра, а не від Сонця.

Нептун набагато більший за Землю. Незважаючи на те, що значна частина Нептуна є газом, його маса в 17 разів більша від земної.

Цікаві факти про планету Нептун:

Досі існує суперечка щодо того, хто відкрив планету Нептун.

Це найхолодніша планета Сонячної системи.

Незважаючи на свої величезні розміри, сила тяжіння на Нептуні схожа на земну.

Це була перша планета, виявлена ​​за математичними розрахунками.

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