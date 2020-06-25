Планета Сатурн: кольца, спутники, интересные факты

Сатурн – шестая планета от солнца. Он известен своими прекрасными гигантскими кольцами, которые вращаются в плоскости экватора планеты.

Сатурн – вторая по величине планета Солнечной системы после Юпитера. Он лишь немного меньше Юпитера в диаметре, но значительно меньше по массе. Сатурн состоит в основном из водорода. Поверхность Сатурна является газообразной, но по мере углубления водород становится жидким, а потом – металлом. Центр Сатурна – тяжелое скалистое ядро. В общем Сатурн – наименее плотная планета Солнечной системы.

Общая характеристика Сатурна

Верхние слои атмосферы гиганта всего на 3,5% состоят из гелия, а остальные 96,5% – из водорода. Также есть примеси фосфина, аммиака, этана и метана. Во время миссий космического аппарата "Вояджер" обнаружили, что на Сатурне присутствуют сильные потоки ветра. Скорость ветра в некоторых областях планеты способна достигать отметки 1800 км/ч, что существенно превышает подобные показатели на Земле.

Ядро планеты состоит из силикатов и железа. Сверху оно покрыто металлическим водородом и легкой газовой оболочкой. Если наблюдать за атмосферой гиганта из космоса, то ее можно будет охарактеризовать как достаточно однородную и спокойную, с наличием в ней больших образований.

Поскольку Сатурн можно увидеть невооруженным глазом, люди знали о его существовании еще с древних времен. Галилей первым заметил, что вокруг Сатурна что-то было, но не признал это кольцами. Кристиан Гюйгенс впервые отметил, что у Сатурна были кольца.

Первым космическим зондом, который посетил Сатурн и сделал фото, был космический аппарат "Пионер-11" в 1979 году. Через несколько лет "Вояджер-1" и "Вояджер-2" принесли гораздо лучшие фотографии и больше информации о кольцах Сатурна.

Первым на орбиту Сатурна стал космический корабль Кассини-Гюйгенс в 2004 году. Он отправил зонд на поверхность спутника Титан. Благодаря этому космическому кораблю мы узнали, что на поверхности спутника присутствует жидкость.

Физические характеристики:

Спутники: 82

Масса: в 95 раз больше массы Земли

Диаметр: 116 460 км

Год: 29,4 земных лет

День: 10,7 часов

Температура: -180 °С

Расстояние от Солнца: шестая планета от Солнца

Тип планеты: газовый гигант (состоит в основном из водорода и гелия)

Сатурн Ин-Спейс

Кольца Сатурна

Кольца Сатурна состоят в основном из многочисленных комет, астероидов и разрушенных спутников. Они расположены вокруг экватора Сатурна. Кольца толщиной около 20 метров и их можно увидеть с Земли с помощью телескопа.

Кольца обозначаются буквами латинского алфавита не в порядке их удаленности от планеты, а в порядке открытия. Поэтому если расположить кольца в порядке их удаленности от Сатурна, то получится ряд: D, С, В, A, F, G, Е.

Спутники Сатурна

Самый большой спутник Сатурна – Титан. Его открыл астроном Кристиан Гюйгенс в 1655 году. Титан – второй по величине спутник в Солнечной системе после Ганимеда – спутника Юпитера. Это единственный спутник в Солнечной системе, который имеет плотную атмосферу. Его атмосфера состоит в основном из азота.

Япет – третий по величине спутник Сатурна. Полушарие, обратное к Сатурну, покрыто кратерами. На светлом веществе видимой стороны Япета обнаружено множество кратеров с темным дном, а на темном – отсутствуют кратеры со светлым дном или другими белыми пятнами. А о спутниках других планет читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Спутник Сатурна Титан Всеукраинская Электронная Энциклопедия

Сравнение Сатурна и Земли

Сатурн сильно отличается от Земли. Вы бы не могли стоять на поверхности Сатурна, поскольку его поверхность – это водород. День Сатурна намного короче, чем у Земли, тогда как год Сатурна превышает 29 земных лет. Кроме того, Сатурн уникальный из всех планет Солнечной системы своими видимыми и гигантскими кольцами.

Интересные факты о планете Сатурн:

Он был назван в честь римского бога земледелия.

Год на Сатурне продолжается более 10 000 дней.

Многие спутникы Сатурна названы в честь титанов. В мифологии титанами были братья и сестры бога Сатурна.

Большой темный промежуток между основными кольцами Сатурна называется делением Кассини.

Галилей сначала называл кольца Сатурна "ушками".

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