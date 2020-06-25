Планета Сатурн: кільця, супутники, цікаві факти

Сатурн – шоста планета від сонця. Він відомий своїми прекрасними гігантськими кільцями, які обертаються в площині екватора планети.

Сатурн – друга за величиною планета Сонячної системи після Юпітера. Він лише трохи менший за Юпітер у діаметрі, але значно менший за масою. Сатурн складається здебільшого з водню. Поверхня Сатурна є газоподібною, але в міру заглиблення водень стає рідким, а потім – металом. Центр Сатурна – важке скелясте ядро. Загалом Сатурн – найменш щільна планета Сонячної системи.

Загальна характеристика Сатурна

Верхні шари атмосфери гіганта лише на 3,5% складаються з гелію, а решта 96,5% – з водню. Також є домішки фосфіну, аміаку, етану і метану. Під час місій космічного апарату "Вояджер" виявили, що на Сатурні присутні сильні потоки вітру. Швидкість вітру в деяких областях планети здатна досягати позначки 1800 км/год, що істотно перевищує подібні показники на Землі.

Ядро планети складається з силікатів і заліза. Зверху воно вкрите металевим воднем і легкою газовою оболонкою. Якщо спостерігати за атмосферою гіганта з космосу, то її можна буде охарактеризувати як досить однорідну і спокійну, з наявністю в ній великих утворень.

Оскільки Сатурн можна побачити неозброєним оком, люди знали про його існування ще з давніх часів. Галілей першим помітив, що навколо Сатурна щось було, але не визнав це кільцями. Крістіан Гюйгенс вперше зазначив, що у Сатурна були кільця.

Першим космічним зондом, який завітав на Сатурн і зробив фото, був космічний апарат "Піонер-11" в 1979 році. Через кілька років "Вояджер-1" і "Вояджер-2" принесли набагато кращі фотографії та більше інформації про кільця Сатурна.

Першим на орбіту Сатурна став космічний корабель Кассіні-Гюйгенс у 2004 році. Він відправив зонд на поверхню супутника Титан. Завдяки цьому космічному кораблю ми дізналися, що на поверхні супутника присутня рідина.

Фізичні характеристики:

Супутники: 82

Маса: у 95 разів більша від маси Землі

Діаметр: 116 460 км

Рік: 29,4 земних років

День: 10,7 годин

Температура: -180 °С

Відстань від Сонця: шоста планета від Сонця

Тип планети: газовий гігант (складається в основному з водню та гелію)

Сатурн Ин-Спейс

Кільця Сатурна

Кільця Сатурна складаються здебільшого з численних комет, астероїдів і зруйнованих супутників. Вони розташовані навколо екватора Сатурна. Кільця товщиною близько 20 метрів і їх можна побачити із Землі за допомогою телескопа.

Кільця позначаються буквами латинського алфавіту не в порядку їхньої віддаленості від планети, а в порядку відкриття. Тому якщо розташувати кільця в порядку їхньої віддаленості від Сатурна, то вийде ряд: D, С, В, A, F, G, Е.

Супутники Сатурна

Найбільший супутник Сатурна – Титан. Його відкрив астроном Крістіан Гюйгенс у 1655 році. Титан – другий за величиною супутник у Сонячній системі після Ганімеда – супутника Юпітера. Це єдиний супутник у Сонячній системі, який має щільну атмосферу. Його атмосфера складається переважно з азоту.

Япет – третій за величиною супутник Сатурна. Півкуля, обернена до Сатурна, вкрита кратерами. На світлій речовині видимого боку Япета виявлено безліч кратерів із темним дном, а на темній – відсутні кратери зі світлим дном або ж іншими білими плямами. А про супутники інших планет читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Супутник Сатурна Титан Всеукраїнська Електронна Енциклопедія

Порівняння Сатурна та Землі

Сатурн дуже відрізняється від Землі. Ви б не могли стояти на поверхні Сатурна, оскільки його поверхня – це водень. День Сатурна набагато коротший, ніж у Землі, тоді як рік Сатурна перевищує 29 земних років. Крім того, Сатурн унікальний з усіх планет Сонячної системи своїми видимими і гігантськими кільцями.

Цікаві факти про планету Сатурн:

Він був названий на честь римського бога землеробства.

Рік на Сатурні триває понад 10 000 днів.

Багато супутників Сатурна названі на честь титанів. У міфології титанами були брати і сестри бога Сатурна.

Великий темний проміжок між основними кільцями Сатурна називається діленням Кассіні.

Галілей спочатку називав кільця Сатурна "вушками".

У вашому підручнику не було такої цікавої інформації про планети? Тоді шукайте інший в розділі "Підручники з астрономії за 11 клас".

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