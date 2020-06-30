Планета Уран: особенности, описание, спутники

Уран – седьмая планета от Солнца. Это ледяной гигант, как и Нептун. Поверхность Урана состоит в основном из водорода, а также немного из гелия. Газовая атмосфера составляет около 25% планеты. Эта атмосфера бурная, но не такая активная, как на Сатурне или Юпитере. В результате, поверхность Урана достаточно равномерная.

Хотя Уран имеет газовую поверхность, как и газовые гиганты Юпитер и Сатурн, внутренняя часть планеты состоит из замерзших элементов. В результате Уран имеет самую холодную атмосферу из всех планет Солнечной системы. А о других планетах читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Особенности планеты Уран

Одной из самых уникальных особенностей Урана является то, что он лежит на боку. Ось его вращения наклонена практически под прямым углом к ​​осям других планет в Солнечной системе. Он обращается подобно тому, как катится по земле шар.

Большинство ученых согласны, что странное вращения Урана происходит потому, что другой крупный планетоидний объект столкнулся с планетой с достаточной силой, чтобы изменить наклон.

Физические характеристики:

Спутники: 27

Масса: в 14,5 раза больше массы Земли

Диаметр: 50 724 км

Год: 83,8 земных лет

День: 17,2 часа

Температура: -224 градуса

Расстояние от Солнца: седьмая планета от Солнца

Тип планеты: ледяной гигант (поверхность газа с внутренним покрытием, состоящим из льдов)

уран insider.zt.ua

Открытие планеты Уран

Планету Уран открыл британский астроном Уильям Гершель. Гершель обнаружил Уран с помощью телескопа. До Гершеля Уран считался звездой. С тех пор единственным космическим зондом, который был направлен к Урану, был "Вояджер-2" в 1986 году, который принес несколько детальных снимков Урана, его спутников и колец.

Спутники планеты Уран

Крупнейшими его спутниками считаются Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Титания. Все спутники Урана представляют собой смесь горных пород со льдом, за исключением Миранды, которая полностью состоит изо льда.

Во многих спутников нет атмосферы, а также часть из них движется внутри колец планеты, из-за чего их называют внутренними спутниками, и все они обладают прочной связью с кольцевой системой Урана.

Спутники Урана uCoz

Сравнение Урана и Земли

Уран очень отличается от Земли. Находясь так далеко от Солнца, Уран гораздо холоднее Земли. Также нечетное вращение Урана по отношению к Солнцу дает ему разные времена года. Солнце освещало бы часть Урана в течение 42 лет, а тогда было бы темно в течение 42 лет.

Интересные факты о планете Уран:

Уран – единственная планета, названная в честь греческого бога, а не римского. Уран был греческим богом неба и был женат с Матерью-Землей.

Уран имеет яркий синевато-зеленый цвет, который он получает от метана в его атмосфере.

Уран можно увидеть невооруженным глазом.

В Урана есть кольца, как у Сатурна, но они тонкие и темные.

Это была первая планета, обнаруженная в современную эпоху с помощью телескопа.

Уран – третья по величине планета Солнечной системы.

Нравится больше просматривать видео, чем читать текст? Тогда заходите в раздел "Онлайн уроки за 11 класс", выбирайте нужный предмет и наслаждайтесь просмотром!