Планета Уран: особливості, опис, супутники

Уран – сьома планета від Сонця. Це крижаний гігант, як і Нептун. Поверхня Урана складається в основному з водню, а також трішки з гелію. Газова атмосфера складає близько 25% планети. Ця атмосфера бурхлива, але не така активна, як на Сатурні чи Юпітері. Як результат, поверхня Урана досить рівномірна.

Хоча Уран має газову поверхню, як і газові гіганти Юпітер і Сатурн, внутрішня частина планети складається із замерзлих елементів. В результаті Уран має найхолоднішу атмосферу з усіх планет Сонячної системи. А про інші планети читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Особливості планети Уран

Однією з найбільш унікальних особливостей Урана є те, що він лежить на боці. Вісь його обертання нахилена практично під прямим кутом до осей інших планет в Сонячній системі. Він обертається подібно до того, як котиться по землі куля.

Більшість вчених погоджуються, що дивне обертання Урана відбувається через те, що інший великий планетоїдний об'єкт зіткнувся з планетою з достатньою силою, щоб змінити нахил.

Фізичні характеристики:

Супутники: 27

Маса: у 14,5 рази більша від маси Землі

Діаметр: 50 724 км

Рік: 83,8 земних років

День: 17,2 години

Температура: -224 градуси

Відстань від Сонця: сьома планета від Сонця

Тип планети: крижаний гігант (поверхня газу із внутрішнім покриттям, складеним з льодів)

Уран insider.zt.ua

Відкриття планети Уран

Планету Уран відкрив британський астроном Вільям Гершель. Гершель виявив Уран за допомогою телескопа. До Гершеля Уран вважався зіркою. З того часу єдиним космічним зондом, який було надіслано до Урану, був "Вояджер-2" в 1986 році, який приніс кілька детальних знімків Урану, його супутників і кілець.

Супутники планети Уран

Найбільшими його супутниками вважаються Міранда, Аріель, Умбріель, Оберон і Титанія. Всі супутники Урану являють собою суміш гірських порід з льодом, за винятком Міранди, яка повністю складається з льоду.

У багатьох супутників немає атмосфери, також частина з них рухається всередині кілець планети, через що їх називають внутрішніми супутниками, і всі вони володіють міцним зв’язком з кільцевою системою Урану.

Супутники Урана uCoz

Порівняння Урана та Землі

Уран дуже відрізняється від Землі. Знаходячись так далеко від Сонця, Уран набагато холодніший за Землю. Також непарне обертання Урана по відношенню до Сонця дає йому різні пори року. Сонце освічувало б частину Урана протягом 42 років, а тоді було б темно протягом 42 років.

Цікаві факти про планету Уран:

Уран – єдина планета, названа на честь грецького бога, а не римського. Уран був грецьким богом неба і був одружений з Матір'ю-Землею.

Уран має яскравий синювато-зелений колір, який він отримує від метану в його атмосфері.

Уран можна побачити неозброєним оком.

В Урана є кільця, як у Сатурна, але вони тонкі і темні.

Це була перша планета, виявлена ​​в сучасну епоху за допомогою телескопа.

Уран – третя за величиною планета Сонячної системи.

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