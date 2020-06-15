Планета Венера: общие характеристики

Венера – это земная планета, как Меркурий, Земля и Марс. Она имеет твердую скалистую поверхность. На Венере, как и на Земле, есть горы, долины, плато и вулканы (насчитывается более 100 гигантских вулканов длиной 100 км). Однако планета полностью сухая, имеет длинные реки расплавленной лавы и тысячи вулканов.

Венеру лучше всего описать двумя словами: облачно и жарко. Облака на Венере состоят в основном из углекислого газа, который влияет на парниковые атмосферы, сохраняя тепло Солнца, как гигантское одеяло. В результате Венера – самая горячая планета нашей Солнечной системы. Это даже жарче Меркурия, который гораздо ближе к Солнцу. А чтобы больше узнать о Меркурие и Солнце читайте учебник по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Особенности Венеры

Орбита Венеры ближе к окружности, чем орбита любой другой планеты Солнечной системы. Ее эксцентриситет составляет всего лишь 0,0068. Иногда Венера подходит к Земле на расстояние, меньшее чем 40 млн км.

Поскольку Венеру так легко видеть без телескопа, нет никакого способа узнать, кто впервые заметил планету. Некоторые древние цивилизации считали это двумя планетами или яркими звездами: "утренняя звезда" и "вечерняя звезда". В 6 веке до нашей эры греческий математик по имени Пифагор отметил, что это одна и та же планета. Именно Галилей в 1600-х годах изучал изменение ее видимой формы от диска до узкого серпа.

С начала космической эпохи на Венеру было отправлено много зондов и космических аппаратов. Некоторые космические аппараты даже приземлились на Венеру и прислали информацию о том, какова поверхность Венеры под облаками. С 1989 по 1994 год зонд Магеллан широко использовал радиолокатор для отображения поверхности Венеры.

Поскольку Венера находится внутри земной орбиты, яркость Солнца усложняет увидеть планету с Земли в течение дня. Однако непосредственно после захода или перед восходом Солнца Венера становится самим ярким объектом на небе, кроме Луны.

Физические характеристики Венеры:

Спутники: отсутствуют

Масса: 82% поверхности Земли

Диаметр: 12104 км

Год: 225 земных дней

День: 243 земных дня

Температура: 470 градусов

Расстояние от Солнца: вторая планета от солнца

Тип планеты: наземный (имеет твердую скалистую поверхность)

Венера РИА Новости

Сравнение Венеры с Землей

Венера очень похожа на Землю по размерам, массе и силой тяжести. Ее иногда называют планетой-сестрой Земли. Конечно, плотная атмосфера Венеры и сильная жара отличает ее от Земли. Вода, важная часть нашей планеты, не встречается на Венере.

Рельеф поверхности

Съемка "Магеллана" доказала, что 85% планеты – вулканические базальтовые равнины, а среди них наиболее распространены разновидности с гладкой поверхностью, осложненной сетью узких извилистых гряд. Можно было наблюдать и за участками равнин с поверхностью, которая густо покрыта трещинами и заметными на снимках тектоническими деформациями.

Также на снимках были зафиксированы базальтовые лавы, которые широко распространены на Земле и Луне. В рамках этих равнин наблюдаются специфические кольцевые структуры длиной в сотни километров, получившие название "венцов".

Вулканизм на Венере Wikipédia

Интересные факты о планете Венера:

Венера на самом деле обратно вращается от других планет. Некоторые ученые считают, что это обратное вращение было вызвано гигантским ударом большого астероида или кометы.

Атмосферное давление на поверхности планеты в 92 раза больше, чем у Земли.

Венера названа в честь римской богини любви. Это единственная планета названа в честь женщины.

Это шестая по величине из восьми планет.

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