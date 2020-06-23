Планета Юпитер: спутники, особенности, интересные факты

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы и является пятой планетой от Солнца. Он более чем в 300 раз массивнее Земли и вдвое массивнее всех других планет вместе.

Юпитер называют газовой гигантской планетой. Это потому, что его поверхность состоит из толстого слоя водорода газа. Глубоко внутри планеты, под газом, давление становится настолько интенсивным, что водород превращается в жидкий, а затем, наконец, на металл. Под водородом находится скалистое ядро, примерно размером планеты Земля. А подробнее о планете Земля читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Особенности Юпитера

Будучи третьим самым ярким объектом на ночном небе, люди знали о существовании Юпитера уже тысячи лет. Галилей впервые обнаружил 4 крупнейшие спутники Юпитера в 1610 году, а другие утверждают, что вскоре открыли Большое красное пятно. В 1973 году космический зонд "Пионер-10" пролетел Юпитером и предоставил первые фотографии планеты. 1979 года пролетели "Вояджеры", которые дали первые фото Юпитера вместе с его кольцами и спутниками. Единственным космическим аппаратом, который вышел на орбиту Юпитера, был "Галилео" в 1995 году.

Юпитер очень отличается от Земли. Во-первых, нет места, где стоять, ведь его поверхность – газ. Во-вторых, Юпитер в 300 раз превышает размер Земли.

Физические характеристики:

Спутники: 79

Масса: в 318 раз превышает массу Земли

Диаметр: 139 820 км

Год: 11,9 земных лет

День: 9,8 часов

Температура: -145 °С до +153 °С

Расстояние от Солнца: пятая планета от Солнца

Тип планеты: газовый гигант (состоит в основном из водорода и гелия)

Большое красное пятно на Юпитере

Первым его заметил астроном Кассини, наблюдая Юпитер в конце 1600-х годов. По мнению ученых это большой атмосферный шторм, бушующий в южном полушарии планеты больше 400 лет.

В последнее время астрономы заметили, что шторм начал понемногу утихать, так как размеры пятна стали сокращаться. Согласно одной из гипотез Большое красное пятно примет круговую форму до 2040 года, но неизвестно, как долго оно еще просуществует. Следует заметить, что энергия, которая питает бури Юпитера, идет не от солнца, а от излучения, создаваемого планетой.

Большое красное пятно Юпитера BIZUA.ORG

Спутники Юпитера

На Юпитере есть ряд интересных спутников, в частности Ганимед, Ио, Европа и Каллисто. Эти четыре спутника были впервые открыты Галилеем и называются Галилейскими. Ганимед – самый большой спутник в Солнечной системе, он даже больше планеты Меркурий. Ио покрыт вулканами и лавой. Европа покрыта льдом и имеет под льдом огромное соленое море. Некоторые считают, что существует возможность существования жизни в морях Европы.

Интересные факты о планете Юпитер:

В римской мифологии Юпитер был царем богов и богом неба. Он был эквивалентом греческого бога Зевса.

Юпитер имеет три очень слабые кольца.

Он имеет очень сильное магнитное поле, которое в 16 раз сильнее магнитного поля Земли.

Если смотреть с Земли, Юпитер является третьим самым ярким объектом на ночном небе.

Облака на Юпитере могут достигать толщины до 10 км.

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Юпитер V-kosmose.com

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