Планета Земля: интересные факты

Земля – самая большая из четырех планет земной группы. Это единственная планета, на которой известна жизнь. Земля имеет твердую скалистую поверхность, железную сердцевину, окруженную расплавленной мантией, которая, в свою очередь, окружена внешней корой. Мы живем на верхушке коры.

Земля имеет семь крупных земельных массивов, которые называются континентами. Континенты включают Африку, Азию, Северную Америку, Южную Америку, Европу, Океанию и Антарктиду. Он также имеет 5 основных водоемов, которые называются океанами: Атлантический, Тихий, Индийский, Южный и Северный Ледовитый. Самая высокая точка над уровнем моря на Земле – гора Эверест, а самая низкая – Бездна Челленджера на дне Марианского желоба.

Есть много вещей, которые делают Землю уникальной среди планет Солнечной системы. Во-первых, Земля – единственная планета, на которой известна жизнь. Земля не только содержит жизнь, но поддерживает миллионы различных его форм. Еще одно отличие заключается в том, что Земля в основном покрыта водой. Земля – единственная планета, которая на своей поверхности имеет воду в жидком виде. Также атмосфера Земли состоит из азота и кислорода, а атмосфера Венеры и Марса состоит из углекислого газа. Более о других планетах читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Состав Земли

Земля состоит из ряда слоев. Внешне – скалистый слой, который называется земная кора. Верхний слой земной коры – осадочный, состоит из рыхлых осадочных отложений. Под осадочным находится гранитный слой, образованный из кристаллических горных пород, близких по составу к гранитам. Самый низкий слой – базальтовый, состоит из пород, близких по своим свойствам к базальтам.

Земная кора делится на материковую (состоит из трех слоев горных пород: осадочный, гранитный, базальтовый) и океаническую (состоит из осадочного и базальтового слоев).

Внизу под земной корой находится мантия, которая простирается до ядра. В верхней части мантии находится астеносфера – вязкий слой, где температура достигает таких значений, что твердое вещество начинает плавиться.

Ядро расположено в центре Земли. Предполагают, что внешнее ядро ​​жидкое, а внутреннее составляет твердую часть ядра. Температура в ядре достигает 5000 С.

Планета Земля состоит из ряда элементов. Центральное ядро ​​Земли состоит из железа и никеля. Внешняя земная кора состоит из ряда элементов. Наиболее распространенными являются кислород (46%), кремний (27,7%), алюминий (8,1%), железо (5%), кальций (3,6%).

Другие интересные факты о планете Земля, такие как природные зоны Земли, количество и размещение населения на Земле или подземные воды, вы сможете просмотреть благодаря разделу "Онлайн уроки за 6 класс по географии".

Физические характеристики:

Спутники: 1

Масса: 5,97 х 10^24 кг

Диаметр: 12750 км

Год: 365,3 дня

День: 23 часа 56 минут

Температура: от -100 до +70 градусов

Расстояние от Солнца: третья планета от солнца

Тип планеты: наземный (имеет твердую скалистую поверхность)

Планета Земля oLogy.sh

Спутник Земли

Земля имеет естественный спутник – Луну. Он пятый по величине спутник в Солнечной системе. Месяц не излучает собственного света. Он лишь отражает солнечные лучи. Месяц имеет шарообразную форму. Спутник совершает один оборот вокруг Земли за 27 суток и 8 часов. Он также вращается вокруг своей оси, только гораздо медленнее Земли. Сутки на Луне длится 30 земных суток.

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