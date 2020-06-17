Планета Земля: интересные факты
Земля – самая большая из четырех планет земной группы. Это единственная планета, на которой известна жизнь. Земля имеет твердую скалистую поверхность, железную сердцевину, окруженную расплавленной мантией, которая, в свою очередь, окружена внешней корой. Мы живем на верхушке коры.
Земля имеет семь крупных земельных массивов, которые называются континентами. Континенты включают Африку, Азию, Северную Америку, Южную Америку, Европу, Океанию и Антарктиду. Он также имеет 5 основных водоемов, которые называются океанами: Атлантический, Тихий, Индийский, Южный и Северный Ледовитый. Самая высокая точка над уровнем моря на Земле – гора Эверест, а самая низкая – Бездна Челленджера на дне Марианского желоба.
Есть много вещей, которые делают Землю уникальной среди планет Солнечной системы. Во-первых, Земля – единственная планета, на которой известна жизнь. Земля не только содержит жизнь, но поддерживает миллионы различных его форм. Еще одно отличие заключается в том, что Земля в основном покрыта водой. Земля – единственная планета, которая на своей поверхности имеет воду в жидком виде. Также атмосфера Земли состоит из азота и кислорода, а атмосфера Венеры и Марса состоит из углекислого газа. Более о других планетах читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.
Состав Земли
Земля состоит из ряда слоев. Внешне – скалистый слой, который называется земная кора. Верхний слой земной коры – осадочный, состоит из рыхлых осадочных отложений. Под осадочным находится гранитный слой, образованный из кристаллических горных пород, близких по составу к гранитам. Самый низкий слой – базальтовый, состоит из пород, близких по своим свойствам к базальтам.
Земная кора делится на материковую (состоит из трех слоев горных пород: осадочный, гранитный, базальтовый) и океаническую (состоит из осадочного и базальтового слоев).
Внизу под земной корой находится мантия, которая простирается до ядра. В верхней части мантии находится астеносфера – вязкий слой, где температура достигает таких значений, что твердое вещество начинает плавиться.
Ядро расположено в центре Земли. Предполагают, что внешнее ядро жидкое, а внутреннее составляет твердую часть ядра. Температура в ядре достигает 5000 С.
Планета Земля состоит из ряда элементов. Центральное ядро Земли состоит из железа и никеля. Внешняя земная кора состоит из ряда элементов. Наиболее распространенными являются кислород (46%), кремний (27,7%), алюминий (8,1%), железо (5%), кальций (3,6%).
Другие интересные факты о планете Земля, такие как природные зоны Земли, количество и размещение населения на Земле или подземные воды, вы сможете просмотреть благодаря разделу "Онлайн уроки за 6 класс по географии".
Физические характеристики:
Спутники: 1
Масса: 5,97 х 10^24 кг
Диаметр: 12750 км
Год: 365,3 дня
День: 23 часа 56 минут
Температура: от -100 до +70 градусов
Расстояние от Солнца: третья планета от солнца
Тип планеты: наземный (имеет твердую скалистую поверхность)
Спутник Земли
Земля имеет естественный спутник – Луну. Он пятый по величине спутник в Солнечной системе. Месяц не излучает собственного света. Он лишь отражает солнечные лучи. Месяц имеет шарообразную форму. Спутник совершает один оборот вокруг Земли за 27 суток и 8 часов. Он также вращается вокруг своей оси, только гораздо медленнее Земли. Сутки на Луне длится 30 земных суток.
Интересные факты о планете Земля:
Полярный радиус Земли меньше экваториального. Поэтому планета имеет форму геоида.
Внутреннее ядро Земли горячее поверхности Солнца.
По размерам Земля занимает пятое место из восьми планет.
Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 108 000 км/час.