Планета Земля: цікаві факти

Земля – ​​найбільша з чотирьох планет земної групи. Це єдина планета, на якій відоме життя. Земля має тверду скелясту поверхню, залізну серцевину, оточену розплавленою мантією, яка, в свою чергу, оточена зовнішньою корою. Ми живемо на верхівці кори.

Земля має сім великих земельних масивів, які називаються континентами. Континенти включають Африку, Азію, Північну Америку, Південну Америку, Європу, Океанію та Антарктиду. Він також має 5 основних водойм, які називаються океанами: Атлантичний, Тихий, Індійський, Південний та Північний Льодовитий. Найвища точка над рівнем моря на Землі – гора Еверест, а найнижча – Безодня Челленджера на дні Маріанського жолобу.

Є багато речей, які роблять Землю унікальною серед планет Сонячної системи. По-перше, Земля – ​​єдина планета, на якій відоме життя. Земля не тільки містить життя, але підтримує мільйони різних його форм. Ще одна відмінність полягає в тому, що Земля в основному покрита водою. Земля – ​​єдина планета, яка на своїй поверхні має воду в рідкому вигляді. Також атмосфера Землі складається з азоту та кисню, а атмосфера Венери та Марса складається з вуглекислого газу. Більше про інші планети читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Склад Землі

Земля складається з ряду шарів. Ззовні – скелястий шар, який називається земна кора. Верхній шар земної кори – осадовий, складається з пухких осадових відкладів. Під осадовим знаходиться гранітний шар, утворений з кристалічних гірських порід, близьких за складом до гранітів. Найнижчий шар – базальтовий, складається з порід, близьких за своїми властивостями до базальтів.

Земна кора поділяється на материкову (складається із трьох шарів гірських порід: осадовий, гранітний, базальтовий) та океанічну (складається з осадового та базальтового шарів).

Внизу під земною корою знаходиться мантія, яка простягається аж до ядра. У верхній частині мантії розташована астеносфера – в’язкий шар, де температура сягає таких значень, що тверда речовина починає плавитися.

Ядро розташоване в центрі Землі. Припускають, що зовнішнє ядро рідке, а внутрішнє складає тверду частину ядра. Температура в ядрі сягає 5000 С.

Планета Земля складається з ряду елементів. Центральне ядро ​​Землі складається із заліза та нікелю. Зовнішня земна кора складається з ряду елементів. Найбільш поширеними є кисень (46%), кремній (27,7%), алюміній (8,1%), залізо (5%), кальцій (3,6%).

Інші цікавинки про планету Земля, такі як природні зони Землі, кількість і розміщення населення на Землі або підземні води, ви зможете переглянути завдяки розділу "Онлайн уроки за 6 клас з географії".

Фізичні характеристики:

Супутники: 1

Маса: 5,97 х 10^24 кг

Діаметр: 12750 км

Рік: 365,3 дня

День: 23 години 56 хвилин

Температура: від -100 до +70 градусів

Відстань від Сонця: третя планета від сонця

Тип планети: наземний (має тверду скелясту поверхню)

Планета Земля oLogy.sh

Супутник Землі

Земля має природний супутник – Місяць. Він п’ятий за величиною супутник у Сонячній системі. Місяць не випромінює власного світла. Він лише відбиває сонячні промені. Місяць має кулясту форму. Супутник здійснює один оберт навколо Землі за 27 діб і 8 годин. Він також обертається навколо своєї осі, тільки значно повільніше за Землю. Доба на Місяці триває 30 земних діб.

Місяць Главком

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