Планировал подрыв Антоновского моста: какие записи в дневниках имели бы известные украинцы

В сети появились мемы с возможными записями в дневниках известных украинцев. В списке оказались начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, министр образования и науки Оксен Лисовой, соучредитель одного из ведущих банков Олег Гороховский. и многие другие.

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В инфографике предлагается представить, что могло бы быть написано в дневниках известных граждан, внесших весомые вклады в развитие Украины. К примеру, замечанием у главного разведчика страны могло бы стать то, что он планировал взорвать Антоновский мост. Остроумной подборкой поделилась украинская EdTech-компания в Facebook.

Также в дневнике Буданова могли бы написать, что у него есть готовые ответы к контрольной, еще до ее начала.

Лисовой мог бы получить замечание, что он пытается постоянно реформировать школу.

В то же время, шеф-повар Евгений Клопотенко якобы стремится накормить школьников заваренным мхом, уверяя, что это будет вкусно.

А вот Гороховский мог бы не выполнять домашние задания, ведь ему все "мона".

Певица Джамала могла бы получить замечания относительно раздачи своих джазовых пластинок в коридоре.

Некоторые украинские звезды, как комики Антон Тимошенко, Праздники Загайкевич и Джейхун Сафаров могли получить замечания, потому что придумывали бы шутки об учителях и продавали их другим школьникам.

Фехтовальщица на саблях Елена Харлан имела бы замечание по поводу штыкования соседки по парте.

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