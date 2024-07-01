Платить за обучение не нужно. Австрия снова пошла навстречу украинским студентам

Украинские студенты могут получить бесплатное образование в государственных университетах и педагогических колледжах Австрии. Власти страны продлили соответствующее исключение на период зимнего семестра 2024/25 учебного года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на APA. Украинские студенты с 2022 года бесплатно учатся в 22 госуниверситетах и 14 колледжах.

"Украинские студенты государственных университетов и университетских педагогических колледжей не будут платить за обучение и в зимнем семестре 2024/25 учебного года. Соответствующее исключение в Постановлении о плате за обучение будет снова продлено министром образования Мартином Полашеком", – говорится в сообщении.

Министерство образования Австрии возместит средства университетам, предоставляющим бесплатное обучение украинским студентам. Несмотря на то, что это правило не касается частных ЗВО, многие из них предлагают также меры поддержки для украинцев.

В прошлом году около 2500 студентов из Украины обучались в австрийских заведениях высшего образования и колледжах. В качестве граждан третьих стран они должны платить 726, 72 евро (почти 32 тысячи гривен) за семестр, однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину эти обязанности отменили.

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