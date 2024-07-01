Платить за обучение не нужно. Австрия снова пошла навстречу украинским студентам

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Платить за обучение не нужно. Австрия снова пошла навстречу украинским студентам

Украинские студенты могут получить бесплатное образование в государственных университетах и педагогических колледжах Австрии. Власти страны продлили соответствующее исключение на период зимнего семестра 2024/25 учебного года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на APA. Украинские студенты с 2022 года бесплатно учатся в 22 госуниверситетах и 14 колледжах.

Платить за обучение не нужно. Австрия снова пошла навстречу украинским студентам

"Украинские студенты государственных университетов и университетских педагогических колледжей не будут платить за обучение и в зимнем семестре 2024/25 учебного года. Соответствующее исключение в Постановлении о плате за обучение будет снова продлено министром образования Мартином Полашеком", – говорится в сообщении.

Министерство образования Австрии возместит средства университетам, предоставляющим бесплатное обучение украинским студентам. Несмотря на то, что это правило не касается частных ЗВО, многие из них предлагают также меры поддержки для украинцев.

Платить за обучение не нужно. Австрия снова пошла навстречу украинским студентам

В прошлом году около 2500 студентов из Украины обучались в австрийских заведениях высшего образования и колледжах. В качестве граждан третьих стран они должны платить 726, 72 евро (почти 32 тысячи гривен) за семестр, однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину эти обязанности отменили.

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