Платят хорошо, но молодежь учиться не идет: в МОН назвали перспективную специальность в колледжах

В Украине остро не хватает специалистов строительной сферы. Несмотря на то, что это перспективные и высокооплачиваемые профессии, которые будут полезны для восстановления страны, молодежь не выбирает эти специальности для обучения. В частности, в колледжах существенный недобор именно на эти специальности.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Дмитрий Завгородний в комментарии украинскому медиа. По его словам, кроме оттока студентов, колледжи борются с устаревшей материальной базой, ведь технологии строительства постоянно обновляются. В то же время, бизнесу нужны специалисты, которые способны работать на современной технике, однако ее имеют не все учебные заведения.

"Сначала в группе строителей – 26 студентов, а к концу второго курса в лучшем случае оставалось 20, с каждым курсом их все меньше и меньше", – говорит Завгородний.

Он поделился, что для решения проблемы образовательное ведомство реализует проект #100Майстерень благодаря которому обновляют учебные пространства. Чиновник подчеркнул, что сейчас работодатели готовы инвестировать в молодежь, а компании все чаще обращаются в колледжи с просьбой дать студентов, даже если они не имеют опыта.

Заместитель министра образования призвал представителей бизнеса активнее участвовать в наблюдательных советах при колледжах. Это позволит работодателям лично провести ревизию учебных планов и адаптировать содержание образования к реальным потребностям экономики, превращая партнерство в действенный инструмент развития страны.

