Плавление и кипение: интересные факты

Вся материя существует в определенных состояниях или фазах. Вода может быть жидкой водой, твердым льдом или газовыми парами. Однако вся вода состоит из молекул: двух атомов водорода и одного атома кислорода (H2O).

Плавления и кристаллизация

Когда твердое вещество превращается в жидкость, это называется плавлением. Существует определенная температура плавления, при которой это происходит. Когда энергия в молекулах растет от повышения температуры, молекулы начинают двигаться быстрее. Вскоре у них хватит энергии, чтобы освободиться от жесткой структуры и начать легче двигаться. Материя становится жидкой. Например, температура плавления воды составляет 0 °C.

Когда происходит наоборот и жидкость превращается в твердое вещество, это называется кристаллизацией. Если вынести воду на мороз, то со временем можно наблюдать, что при температуре 0 °C она начнет замерзать – кристаллизоваться. То есть температура кристаллизации жидкости такая же как и плавления твердого тела этого же вещества. При достижении температуры воды до 0 °C ее температура не снижается, пока вся жидкость не превратится в твердое вещество. Так происходит процесс формирования кристаллической решетки.

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Кипение и конденсация

Когда жидкость становится газом, это называется кипением или испарением. Это происходит при температуре кипения, при которой молекулы наберут достаточно энергии, чтобы вырваться и стать газом. Например, температура кипения воды – 100 °C. А о температурах кипения других веществ можно узнать благодаря учебнику по химии за 8 класс М.М. Савчин.

Когда происходит наоборот и газ становится жидкостью, это называется конденсацией. Существует также сублимация – это процесс перехода твердого тела в газообразное состояние, минуя жидкое. Обратный процесс называется десублимацией.

Испарение

Испарение не всегда требует высокой температуры. Несмотря на то, что общая энергия и температура жидкости могут быть низкими, молекулы на поверхности, контактирующие с воздухом и газами вокруг них, могут иметь высокую энергию. Эти молекулы на поверхности медленно станут газами из-за испарения. Вы можете увидеть испарение, когда вода на вашей коже высохнет или лужа на улице медленно исчезнет.

Стандартное состояние

Ученые используют термин "стандартное состояние", чтобы описать состояние, в котором находится элемент или вещество при "комнатных условиях" и одной атмосферы давления воздуха. Требования к температуре не входят в определение стандартного состояния, однако нередко применяется стандартная температура, равная 25 °C.

Большинство элементов, как золото и железо, являются твердыми веществами в стандартном состоянии. Только два элемента редки в стандартном состоянии ртуть и бром. Некоторые элементы, которые являются естественными газами, включают водород, кислород, азот и благородные газы.

Интересные факты:

Когда горные породы действительно нагреваются, они превращаются в жидкость, которую называют магмой или лавой.

Газ может превращаться в жидкость из-за давления. Если плотно сжать все молекулы газа, газ может стать жидким.

Ртуть обладает свойством быть как металлом, так и жидкостью в своем стандартном состоянии.

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