Плавлення та кипіння: цікаві факти

Уся матерія існує в певних станах або фазах. Вода може бути рідкою водою, твердим льодом або газовими парами. Однак вся вода складається з молекул: двох атомів водню та одного атома кисню (H2O).

Плавлення та кристалізація

Коли тверда речовина перетворюється на рідину, це називається плавленням. Існує певна температура плавлення, при якій це відбувається. Коли енергія в молекулах зростає від підвищення температури, молекули починають рухатися швидше. Незабаром у них вистачить енергії, щоб звільнитися від жорсткої структури і почати легше рухатися. Матерія стає рідкою. Наприклад, температура плавлення води становить 0 °C.

Коли відбувається навпаки і рідина перетворюється на тверду речовину, це називається кристалізацією. Якщо винести воду на мороз, то з часом можна спостерігати, що при температурі 0 °C вона почне замерзати – кристалізуватися. Тобто температура кристалізації рідини така ж як і плавлення твердого тіла цієї ж речовини. При досягненні температури води до 0 °C її температура не знижується, поки вся рідина не перетвориться на тверду речовину. Так відбувається процес формування кристалічної решітки.

Лава Gismeteo

Кипіння та конденсація

Коли рідина стає газом, це називається кипінням або випаровуванням. Це відбувається при певній температурі кипіння, при якій молекули наберуть достатньо енергії, щоб вирватися і стати газом. Наприклад, температура кипіння води – 100 °C. А про температури кипіння інших речовин ви можете дізнатися завдяки підручнику з хімії за 8 клас М.М. Савчин.

Коли відбувається навпаки і газ стає рідиною, це називається конденсацією. Існує також сублімація – це процес переходу твердого тіла в газоподібний стан, мінуючи рідкий. Зворотній процес називається десублімація.

Випаровування

Випаровування не завжди потребує високої температури. Попри те, що загальна енергія і температура рідини можуть бути низькими, молекули на поверхні, які контактують з повітрям і газами навколо них, можуть мати високу енергію. Ці молекули на поверхні повільно стануть газами через випаровування. Ви можете побачити випаровування, коли вода на вашій шкірі висохне або калюжа на вулиці повільно зникне.

Стандартний стан

Вчені використовують термін "стандартний стан", щоб описати стан, в якому знаходиться елемент або речовина при "кімнатних умовах" і однієї атмосфери тиску повітря. Вимоги до температури не входять до визначення стандартного стану, однак нерідко застосовується стандартна температура, що дорівнює 25 °C.

Більшість елементів, як золото та залізо, є твердими речовинами у стандартному стані. Тільки два елементи рідкі в стандартному стані: ртуть і бром. Деякі елементи, які є природними газами, включають водень, кисень, азот та благородні гази.

Цікаві факти:

Коли гірські породи дійсно нагріваються, вони перетворюються на рідину, яку називають магмою чи лавою.

Газ може перетворюватися на рідину через тиск. Якщо щільно стиснути всі молекули газу, газ може стати рідким.

Ртуть володіє властивістю бути як металом, так і рідиною у своєму стандартному стані.

На домашнє завдання дали комбіновані задачі, а ви не знаєте, як їх розв'язувати? Тоді вмикайте онлайн урок з хімії за 8 клас "Розв'язування комбінованих задач", де просто та зрозуміло поданий матеріал.