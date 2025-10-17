По батькові или по-батькові? Как писать на украинском правильно: запомните один лайфхак

Многие украинцы каждый раз, когда им приходится написать словосочетание "по батькові", задумываются над его правописанием – надо дефис или нет. Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева напомнила правило, которое поможет запомнить раз и навсегда, что писать надо без дефиса.

Это правило является нормой современного украинского языка и закреплено в новом правописании. Им педагог поделилась в видео на своей странице в социальной сети Instagram.

Она напомнила, что существительное или местоимение, которое заканчивается на "-ому", "-ему", "-єму" и "-и" плюс префикс "по" всегда пишутся через дефис. А вот "по батькові" надо писать отдельно, потому что здесь окончание "і".

