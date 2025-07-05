По результатам или за результатами? Эту ошибку делают все, кто переходит на украинский язык

Анна Боклажук
Моя Школа
186
По результатам или за результатами? Эту ошибку делают все, кто переходит на украинский язык

Немалое количество украинцев, переходящих сейчас на украинский язык в бытовом общении делают ошибки, о которых и не догадываются. Среди них и употребление предлога "по" и окончания "-ам".

Видео дня

Когда надо употреблять "по", а когда "за" или другие предлоги – все зависит от контекста. Как правильно говорить "по результатам" или "за результатами", читайте в материале OBOZ.UA.

Украинские словари указывают на то, что это словосочетание более уместно говорить с предлогом "за". Сайт Goroh пишет, что правильнее сказать "за результатами", или заменить на такие, как: "на підставі" и "з наслідків".

Например:

За результатами роботи було ухвалено рішення.

На підставі результатів дослідження було складено звіт

З наслідків події було виявлено порушення.
По результатам или за результатами? Эту ошибку делают все, кто переходит на украинский язык

Кроме того, стоит обратить внимание на окончания. В украинском языке нет окончания "ам" и "ям" – это калька с русского. На украинском правильно говорить с окончанием "ах" и "ях".

"Под влиянием русского языка ошибочно ставят в местном падеже множественного числа существительных окончания "-ам", "-ям", а не "-ах", "-ях". Например: "рахує по пальцям", "читає по складам", "мандрує по горам і долинам". Украинская грамматика требует в этих и аналогичных случаях ставить окончание "-ах", "-ях": "по пальцях", "по складах", "по горах и долинах"", – пишет сайт Slovopedia. Также там указано, что окончание "-ам" возможно только в дательном падеже множественного числа.

По результатам или за результатами? Эту ошибку делают все, кто переходит на украинский язык

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно писать слово, которое рассорило филологов: україномовний или українськомовний?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание Украиныукраинский язык