По результатам или за результатами? Эту ошибку делают все, кто переходит на украинский язык

Немалое количество украинцев, переходящих сейчас на украинский язык в бытовом общении делают ошибки, о которых и не догадываются. Среди них и употребление предлога "по" и окончания "-ам".

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Когда надо употреблять "по", а когда "за" или другие предлоги – все зависит от контекста. Как правильно говорить "по результатам" или "за результатами", читайте в материале OBOZ.UA.

Украинские словари указывают на то, что это словосочетание более уместно говорить с предлогом "за". Сайт Goroh пишет, что правильнее сказать "за результатами", или заменить на такие, как: "на підставі" и "з наслідків".

Например: За результатами роботи було ухвалено рішення. На підставі результатів дослідження було складено звіт З наслідків події було виявлено порушення.

Кроме того, стоит обратить внимание на окончания. В украинском языке нет окончания "ам" и "ям" – это калька с русского. На украинском правильно говорить с окончанием "ах" и "ях".

"Под влиянием русского языка ошибочно ставят в местном падеже множественного числа существительных окончания "-ам", "-ям", а не "-ах", "-ях". Например: "рахує по пальцям", "читає по складам", "мандрує по горам і долинам". Украинская грамматика требует в этих и аналогичных случаях ставить окончание "-ах", "-ях": "по пальцях", "по складах", "по горах и долинах"", – пишет сайт Slovopedia. Также там указано, что окончание "-ам" возможно только в дательном падеже множественного числа.

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