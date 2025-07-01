Україномовний или українськомовний? Как правильно писать слово, которое рассорило филологов

Когда речь идет о человеке, который общается на украинском языке, чаще всего используется слово "україномовний". Оно является привычным, но правильным ли?

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Филологи не пришли к единому мнению по этому вопросу. Одни уверенно утверждают, что правильно использовать только один вариант, другие – что правильные оба. Как же все-таки следует говорить, читайте в материале OBOZ.UA.

По словам украинского языковеда Александра Пономарива, единственно правильным вариантом является українськомовний. Ведь украинский язык – это славянский, а ко всем этим языкам мы говорим именно так.

"Относительно славянских языков – нужно употреблять українськомовний, білоруськомовний, польськомовний, російськомовний. Не говорим же мы поломовний, чехомовний", – указывает эксперт. Это мнение подтверждает и ресурс Onlinecorrector.

А вот языковеды Ольга Васильева и Ольга Багний не столь категоричны. Они считают, что правильными могут быть оба словосочетания.

"Правильные оба прилагательные, только второе короче и благозвучнее", – пишет в своей посте редактор Васильева.

"Україномовний – это просто усеченный вариант українськомовного, ради благозвучности. Согласитесь, україномовний – произносится легче и звучит приятнее. Поэтому, людей, которые говорят на украинском языке, можно называть и українськомовного, и україномовний. Как вам нравится больше", – говорит автор проекта "Правильно українською" Багний.

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