По таблице. МОН сообщило, как будут переводить оценки из иностранных школ в украинские

Министерство образования и науки утвердило систему перевода оценок из зарубежных школ в украинские. Ранее учебные заведения не имели четких шкал соответствий баллов.

Теперь работа учителей облегчится, а родители и ученики будут спокойны за свои результаты обучения. Об этом МОН сообщило на официальном сайте.

Школьники могут перевести оценки по предметам, общим для обеих стран. Остальные дисциплины украиноведческого компонента ученики могут изучать до сокращенных программ и проходить дистанционное оценивание.

"Как будет работать новая система? Если, например, ученик или ученица получил/-ла оценку "хорошо" (dobry) по математике в Польше, то согласно таблице переводим этот результат в украинскую оценку "8" по математике или алгебре/геометрии", – говорится в объяснении МОН.

Если модели оценивания отличаются, МОН рекомендует выставлять оценку в пользу ученика. Например, если школьник получил в Германии "1" (отлично), что соответствует украинскому высокому уровню, можно выставлять самую высокую – "12".

Страны, представленные в таблице:

Словакия

Болгария

Литва

Бельгия

Финляндия

Турция

Эстония

Израиль

Ирландия

Испания

США

Латвия

Швеция

Австрия

Швейцария

Румыния

Норвегия

Канада

Германия

Польша

Чехия

Италия

Великобритания

Нидерланды

Венгрия

Франция

Оценки, полученные в других странах, МОН рекомендует переводить по общей таблице.

Также можно воспользоваться таблицами в формате Excel здесь и здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Горбачев объяснил проблему зачисления оценок школьникам, полученным за границей.

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