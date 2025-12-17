Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2025 назвал НУШ лучшей реформой образования в Украине: весь нормальный мир идет туда

Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2025 учитель биологии Руслан Шаламов считает, что Новая украинская школа – лучшая реформа образования в Украине. Педагог, когда ознакомился с концепцией программы в 2016 году, сделал все, чтобы попасть в группу разработчиков стандартов.

Видео дня

Об этом Шаламов рассказал в подкасте "Что там с НУШ". По его словам, переход от "знаниевоцентризма" к ребенкоцентризму – это общемировой тренд, однако в Украине его назвали Новая украинская школа. Педагог отмечает, что в школе все зависит от учителя, который может дать ученикам знания и толчок к успеху, развивая школьников средствами своего предмета.

"Это такой общемировой тренд – переход от так сказать знаниевоцентризма к ребенкоцентризму. Конечно, школьный мир крутится вокруг учителя. Главный в школе, безусловно, учитель. Не дети. Абсолютно от учителя все зависит. Но для чего? Для того, чтобы всунуть в голову ребенку то, что ты знаешь. Или дать толчок к успеху, то есть развить детей средствами своего предмета", – отмечает Шаламов.

"Вот этот культ успеха, культ развития ребенка, мне кажется, главный тренд. Все страны мира так или иначе переходят к этому. Я не знаю о наших придурковатых соседях, но мир нормальный весь идет туда. Просто в Украине этот переход назвали Новая украинская школа", – добавляет он.

Педагог также участвует в нескольких проектах, посвященных старшей профильной школе. По его словам, в урочных планах предусматривается ученическая активность, а также пространные объяснения для учителей, как это организовать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель биологии Руслан Шаламов назвал проблемы школьных учебников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!