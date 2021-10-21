Побольше булочек под телевизор или игры: UNICEF выяснила, что и как едят украинские школьники

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Школьники рассказали, как питаются сейчас и что могло бы Изменить их пищевые привычки

Украинские школьники больше всего любят выпечку и сладкое. Это то, что они в первую очередь едят в школьных столовых, и то, что покупают себе сами.

К тому же многие дети во время еды любят себя развлекать – смотреть телевизор или играть в игры на телефоне. Таковы результаты исследования пищевого поведения учащихся 1-11 классов, проведенного Детским фондом ООН (UNICEF) и обнародованного на официальной странице UNICEF Ukraine в Facebook.

"Школьники знают о пользе овощей... и покупают в буфете булочки", – говорится в посте об исследовании на Facebook-странице UNICEF Ukraine.

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UNICEF исследовала, как и едят украинские школьники

Эту фразу можно назвать и главным выводом исследования: дети предпочитают именно выпечке, в школе и вне ее.

Как много детей и как часто питаются в столовой:

  • 53% детей – каждый день;

  • 50% – время от времени, потому что не нравится меню;

  • 22% – время от времени, потому что для них это дорого.

Для 22% детей питание в столовой является дорогим

В столовой дети выбирают не самые полезные блюда – им хочется есть выпечку, пюре, котлеты. Оставляют они на тарелках каши и овощи, пренебрегают и супами.

Овощи, каши и супы чаще всего остаются на тарелках детей

Покупки в школьном буфете также не отличаются пользой. Чаще всего дети покупают:

  • кондитерские изделия без крема – 85%

  • кондитерские изделия с кремом – 30%

  • сосиски или изделия с ними – 13%.

Чаще всего дети покупают в школьном буфете выпечку

Примерно такой же "набор" школьники покупают в магазинах, только ассортимент шире:

  • кондитерские изделия без крема – 58%;

  • шоколад и шоколадные батончики – 46%;

  • мороженое – 46%;

  • снеки, попкорн, чипсы – 46%;

  • сладкие газированные напитки – 33%;

  • конфеты – 31%;

  • свежие фрукты – 19%;

  • сушеные фрукты – 17%;

  • орешки – 16%.

Меньше всего в магазинх дети покупают фрукты и орешки

К тому же 14% учащихся пьют сладкие газированные напитки ежедневно.

Некоторые дети пьют сладкие газированные напитки ежедневно

При этом 67% школьников берут с собой перекус из дома – в основном фрукты (95%) и бутерброды (65%). Гораздо реже дети берут на обучение:

  • сладости – 23%;

  • кисломолочные продукты – 10%;

  • овощи – 6%;

  • орешки и семена – 6%.

Овощи, орешки, семечки и кисломолочные продукты в школу берут редко

Еще у детей спросили, какие фрукты и ягоды они любят больше всего. Возглавили рейтинг бананы, яблоки и клубника. Меньше всего хотели бы есть школьники сливы, вишни, и голубику.

Больше всего дети любят бананы

Среди овощей "лидеры" картошка, огурцы и помидоры. В "хвосте" лук, баклажаны и брокколи.

Любимый овощ для детей - картофель

Еще оказалось, что много детей обычно развлекают себя, когда едят. Кто-то смотрит телевизор, кто-то играет или просматривает ролики на телефоне.

34% детей несколько раз в день что-то смотрят играют, когда едят

Спросили у школьников и о том, что, по их мнению, помогло бы им питаться вкуснее и полезнее. Вот что они ответили:

  • вкуснее еда в школьной столовой – 39%;

  • лучший доход родителей – 39%;

  • доступность цен на продукты – 37%;

  • больше времени у родителей для приготовления пищи – 28%;

  • желание родителей покупать и готовить полезное – 22%;

  • дополнительные знания для детей – 23%;

  • дополнительные знания для родителей – 14%.

Дети рассказали, что может изменить их питания
Об исследовании

  • Цель исследования – реализовать коммуникационную кампанию здорового питания в рамках реформирования системы школьного питания в Украине.

  • В рамках исследования опрашивали родителей и детей-учащихся 1-11 классов с 1 до 30 сентября 2021 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Ранее OBOZREVATEL писал о школьном питании следующее:

  • Каждый десятый работник столовой в школах и детсадах является носителем золотистого стафилококка. Такие данные озвучили в Минздраве по итогам восьми дней внезапных проверок.

  • Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области возмущен питанием в столовой. Мужчина опубликовал в Facebook назвал пищу, которую в школе готовят для детей, "баландой". Пользователи Сети с ним согласились.

  • В школе №6 им. В.С. Гренджи-Донского в Ужгороде скандал из-за еду в столовой. Детям выдали горячие блины в канцелярских файлах. По словам автора поста в Facebook, детям дают пищу, от "одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже о качестве, пользе, вкусовые и питательные свойства".

  • Первая леди Елена Зеленская во время своего выступления на третьем региональном форуме "Реформа системы школьного питания" в Днепре зачитала отзывы детей о школьной еде, и среди них – ни одного положительного. Однако Зеленская заверила, что реформа школьного питания состоится во всей Украине и затронет каждую школу и каждого ребенка.