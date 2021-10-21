Побольше булочек под телевизор или игры: UNICEF выяснила, что и как едят украинские школьники

Украинские школьники больше всего любят выпечку и сладкое. Это то, что они в первую очередь едят в школьных столовых, и то, что покупают себе сами.

К тому же многие дети во время еды любят себя развлекать – смотреть телевизор или играть в игры на телефоне. Таковы результаты исследования пищевого поведения учащихся 1-11 классов, проведенного Детским фондом ООН (UNICEF) и обнародованного на официальной странице UNICEF Ukraine в Facebook.

"Школьники знают о пользе овощей... и покупают в буфете булочки", – говорится в посте об исследовании на Facebook-странице UNICEF Ukraine.

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Эту фразу можно назвать и главным выводом исследования: дети предпочитают именно выпечке, в школе и вне ее.

Как много детей и как часто питаются в столовой:

53% детей – каждый день;

50% – время от времени, потому что не нравится меню;

22% – время от времени, потому что для них это дорого.

В столовой дети выбирают не самые полезные блюда – им хочется есть выпечку, пюре, котлеты. Оставляют они на тарелках каши и овощи, пренебрегают и супами.

Покупки в школьном буфете также не отличаются пользой. Чаще всего дети покупают:

кондитерские изделия без крема – 85%

кондитерские изделия с кремом – 30%

сосиски или изделия с ними – 13%.

Примерно такой же "набор" школьники покупают в магазинах, только ассортимент шире:

кондитерские изделия без крема – 58%;

шоколад и шоколадные батончики – 46%;

мороженое – 46%;

снеки, попкорн, чипсы – 46%;

сладкие газированные напитки – 33%;

конфеты – 31%;

свежие фрукты – 19%;

сушеные фрукты – 17%;

орешки – 16%.

К тому же 14% учащихся пьют сладкие газированные напитки ежедневно.

При этом 67% школьников берут с собой перекус из дома – в основном фрукты (95%) и бутерброды (65%). Гораздо реже дети берут на обучение:

сладости – 23%;

кисломолочные продукты – 10%;

овощи – 6%;

орешки и семена – 6%.

Еще у детей спросили, какие фрукты и ягоды они любят больше всего. Возглавили рейтинг бананы, яблоки и клубника. Меньше всего хотели бы есть школьники сливы, вишни, и голубику.

Среди овощей "лидеры" картошка, огурцы и помидоры. В "хвосте" лук, баклажаны и брокколи.

Еще оказалось, что много детей обычно развлекают себя, когда едят. Кто-то смотрит телевизор, кто-то играет или просматривает ролики на телефоне.

Спросили у школьников и о том, что, по их мнению, помогло бы им питаться вкуснее и полезнее. Вот что они ответили:

вкуснее еда в школьной столовой – 39%;

лучший доход родителей – 39%;

доступность цен на продукты – 37%;

больше времени у родителей для приготовления пищи – 28%;

желание родителей покупать и готовить полезное – 22%;

дополнительные знания для детей – 23%;

дополнительные знания для родителей – 14%.

Исследование провели в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Детским фондом ООН (UNICEF), Посольством Швейцарии в Украине, Министерством образования и науки и первой леди Украины Еленой Зеленской.

Цель исследования – реализовать коммуникационную кампанию здорового питания в рамках реформирования системы школьного питания в Украине.

В рамках исследования опрашивали родителей и детей-учащихся 1-11 классов с 1 до 30 сентября 2021 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Ранее OBOZREVATEL писал о школьном питании следующее:

Каждый десятый работник столовой в школах и детсадах является носителем золотистого стафилококка. Такие данные озвучили в Минздраве по итогам восьми дней внезапных проверок.