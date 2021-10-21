Побольше булочек под телевизор или игры: UNICEF выяснила, что и как едят украинские школьники
Украинские школьники больше всего любят выпечку и сладкое. Это то, что они в первую очередь едят в школьных столовых, и то, что покупают себе сами.
К тому же многие дети во время еды любят себя развлекать – смотреть телевизор или играть в игры на телефоне. Таковы результаты исследования пищевого поведения учащихся 1-11 классов, проведенного Детским фондом ООН (UNICEF) и обнародованного на официальной странице UNICEF Ukraine в Facebook.
"Школьники знают о пользе овощей... и покупают в буфете булочки", – говорится в посте об исследовании на Facebook-странице UNICEF Ukraine.
Эту фразу можно назвать и главным выводом исследования: дети предпочитают именно выпечке, в школе и вне ее.
Как много детей и как часто питаются в столовой:
53% детей – каждый день;
50% – время от времени, потому что не нравится меню;
22% – время от времени, потому что для них это дорого.
В столовой дети выбирают не самые полезные блюда – им хочется есть выпечку, пюре, котлеты. Оставляют они на тарелках каши и овощи, пренебрегают и супами.
Покупки в школьном буфете также не отличаются пользой. Чаще всего дети покупают:
кондитерские изделия без крема – 85%
кондитерские изделия с кремом – 30%
сосиски или изделия с ними – 13%.
Примерно такой же "набор" школьники покупают в магазинах, только ассортимент шире:
кондитерские изделия без крема – 58%;
шоколад и шоколадные батончики – 46%;
мороженое – 46%;
снеки, попкорн, чипсы – 46%;
сладкие газированные напитки – 33%;
конфеты – 31%;
свежие фрукты – 19%;
сушеные фрукты – 17%;
орешки – 16%.
К тому же 14% учащихся пьют сладкие газированные напитки ежедневно.
При этом 67% школьников берут с собой перекус из дома – в основном фрукты (95%) и бутерброды (65%). Гораздо реже дети берут на обучение:
сладости – 23%;
кисломолочные продукты – 10%;
овощи – 6%;
орешки и семена – 6%.
Еще у детей спросили, какие фрукты и ягоды они любят больше всего. Возглавили рейтинг бананы, яблоки и клубника. Меньше всего хотели бы есть школьники сливы, вишни, и голубику.
Среди овощей "лидеры" картошка, огурцы и помидоры. В "хвосте" лук, баклажаны и брокколи.
Еще оказалось, что много детей обычно развлекают себя, когда едят. Кто-то смотрит телевизор, кто-то играет или просматривает ролики на телефоне.
Спросили у школьников и о том, что, по их мнению, помогло бы им питаться вкуснее и полезнее. Вот что они ответили:
вкуснее еда в школьной столовой – 39%;
лучший доход родителей – 39%;
доступность цен на продукты – 37%;
больше времени у родителей для приготовления пищи – 28%;
желание родителей покупать и готовить полезное – 22%;
дополнительные знания для детей – 23%;
дополнительные знания для родителей – 14%.
Исследование провели в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Детским фондом ООН (UNICEF), Посольством Швейцарии в Украине, Министерством образования и науки и первой леди Украины Еленой Зеленской.
Цель исследования – реализовать коммуникационную кампанию здорового питания в рамках реформирования системы школьного питания в Украине.
В рамках исследования опрашивали родителей и детей-учащихся 1-11 классов с 1 до 30 сентября 2021 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Ранее OBOZREVATEL писал о школьном питании следующее:
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