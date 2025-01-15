Поборы в государственном саду: украинская мама поделилась опытом, как ее заставляли сдавать средства на моющие средства, краски и фонд группы

Украинская мама трехлетнего мальчика, который ходит в государственное дошкольное учебное заведение, поделилась, что родителей воспитанников заставляют сдавать средства на фонд сада и группы. Она отметила, что ее добавили в несколько групп, где распределялись средства.

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Об этом женщина рассказала в интервью Сніданок 1+1. По ее словам, средства нужно было сдавать на краски для детей и тому подобное. Однако она отказалась делать это, после чего ее удалили из родительского чата.

"Нас добавили в группу родителей, а потом добавляют меня в группу родителей еще одну – родительского комитета. Ну, и начинается: "Мы здесь собирали 300 гривен на моющие средства с каждого. А еще мы 150 гривен сдаем в фонд садик и фонд группы", – делится мама мальчика.

Она уверяет, что сдавала деньги несколько раз на краски, салфетки и тому подобное. После того, как женщина отказалась вносить взносы, ее удалили из чата родителей. Мама мальчика решила обратиться к руководителю учебного заведения. Однако директор заверила, что не может запретить собирать деньги на то, что хотят купить родители.

После этого женщина решила перевести ребенка в другую группу, однако там оказалась такая же ситуация. После публичной огласки чат был удалён. Впоследствии в классе сломался кран, поэтому родители выделили средства, чтобы проблема была решена. Однако им отказали по неизвестной причине.

"Родители дальше не выясняли, они говорят так: "А мы купим кран, чтобы поставили, они говорят так, а сантехник у нас в отпуске как всегда, зовите папу, зовите маму", – делится женщина.

В то же время глава родительского комитета уверяет, что кран вообще не меняли, ведь он в нормальном состоянии. А деньги, по ее словам, собирают редко и только желающие. Кроме того, по словам директора заведения образования Татьяны Михайловны, детсад должен быть необходим, а вопрос сбора средств на любые закупки, ни разу не ставился.

Руководство учебных заведений уверяет, что все сады снабжены моющими средствами, туалетной бумагой и салфетками для детей, а также всем необходимым для образовательного процесса.

В то же время, по словам директора детсада, ситуацию со сбором средств исправят и проведут родительское собрание.

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