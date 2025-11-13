'Почему администрация не сообщила родителям?' Украинка – мама ученицы 1 класса рассказала о буллинге в американской школе: девочку толкали и обзывали

Украинская мама первоклассницы Марина Антонюк, которая сейчас проживает в США, рассказала о том, что ее дочь обзывали и толкали в школе, после этого у девочки остался синяк на руке. Ребенок рассказал о случае не сразу, а лишь через несколько дней. По ее словам, первое, что сделали в учебном заведении – это отправили школьницу в медицинский кабинет, где ее осмотрела медсестра.

В заметке в TikTok Антонюк рассказывает, что на следующий день девочку и двух мальчиков вызвали к директору, где с ними поговорили. После этого им запретили подходить друг к другу.

"Ребенок подошел ко мне и сказал, мам, у меня в школе были два мальчика. Я даже у нее переспросила, думала, что она ошиблась словом. Но нет, Мишель четко описала ситуацию: "Они меня толкали и обзывали плохим словом, что я слабая". И показала синяк, который у нее на руке. После этого развитие событий было таким: Мишель забрала медсестра в школе и осмотрела. Переложила ей лед. На следующий день Мишель вызвали к директору и тех двух мальчиков также. Ребенок подробно не рассказывает, что там говорили, но этим двум мальчикам запретили подходить к ней, а Мишель сказали не подходить к ним", – рассказала Антонюк.

Более 4 тысяч лайков набрал комментарий под сообщением, где одна из пользовательниц соцсети удивилась, почему администрация учебного заведения сразу не сообщила родителям об инциденте, который произошел.

"Возникает вопрос почему администрация школы не сообщила родителям о том, что ребенок был у медсестры и в дирекции школы? Это что по-американски?"

"Как по моему мнению, то представители школы должны были, в первую очередь, вызвать родителей обеих сторон, так как дети еще малолетние. А не самостоятельно решать эту проблему"

В то же время, другие родители поделились собственным опытом и отметили, что детей нужно научить правильно реагировать на подобные ситуации и иметь круг доверия.

"К нам сразу звонят из школы, если ребенок был у медсестры и говорят причину почему он там был".

"Очень хорошо, что администрация прекратила это сразу. В украинских школах учителя на это даже внимания не обращают".

"К сожалению, дети чем больше будут становиться взрослее, тем чаще будут сталкиваться с буллингом. Поэтому надо научить их правильно реагировать и сформировать "круг доверия", с которым они могут поделиться".

