'Почему бы вам не полететь самолетом в Россию, а уже оттуда – в Украину?' Украинка рассказала о разговоре с учительницей в Испании, который выбил её из колеи

Украинка Соня с ником sun_ost, проживающая в Каталонии (Испания), рассказала о разговоре с учительницей, который её очень удивил. Так, она рассказала, что когда забирала сына из школы, учительница спросила, поедут ли они на каникулы в Украину. Женщина ответила, что не знает, ведь нашу страну постоянно обстреливают, а во время воздушных тревог людей высаживают из поездов до отбоя. В ответ учительница спросила, почему они не полетят домой самолетом.

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В посте в Threads женщина подчеркнула, что учительница искренне удивилась, почему украинцы едут на автобусах или поездах в Украину. Когда же мама школьника сказала, что в нашей стране закрыто воздушное пространство, учительница удивилась ещё больше. Однако больше всего Соню выбило из колеи то, что школьная учительница предложила долететь до России и оттуда поехать в Украину.

"Я начала объяснять, что вы же наверняка знаете, что у нас война, что летают ракеты и дроны… И тут она выдает то, что удивило меня больше всего: "Тогда почему вы не полетите самолетом в Россию? А оттуда уже в Украину поедете". Типа, все равно ближе, чем из Испании ехать через переправы. Я была в таком шоке, что все, что смогла выжать в тот момент, это: "Вы сейчас серьёзно?" Мы оттуда можем уехать разве что в чёрных мешках грузом 200", – написала украинская мама.

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Она добавила, что, конечно, знала, что большинство европейцев не осведомлены о ситуации в Украине, однако не ожидала, что они настолько не знают, что происходит.

В комментариях украинцы поделились собственными историями и рассказывали, что подобные ситуации могли произойти даже в Польше, хотя эта страна ближе к Украине, чем Испания. Многие говорили, что войну называют "чем-то" и удивляются, почему над мирным населением летают дроны. В то же время некоторые отмечали, что в этом нет ничего удивительного, ведь украинцы так же не знают, что происходит в странах Африки.

"Это классика: живя за границей, нужно привыкнуть к тому, что иностранцы совершенно не в курсе ситуации, и это нормально. Вы знаете, что сейчас происходит в Марокко?"

"Меня постоянно спрашивают, идет ли у нас еще война... Это в лучшем случае. Иногда спрашивают: "А там еще что-то происходит или уже все?" Что-то".

"Мне постоянно приходится объяснять, почему у нас не летают самолеты. Причем очень адекватным людям. Они почему-то так удивляются".

"Нас в Германии тоже спрашивали, почему мы не летели самолетом, а так долго ехали на автобусе. Пришлось еще раз объяснять, что у нас война, я тоже была в шоке от этих вопросов".

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