Почему дети 90-х, которые играли в Super Mario, мыслят иначе: этих навыков не хватает современному поколению

Родители и детские психологи часто спорят – приносят видеоигры детям пользу или вред? Современные исследования показывают, что системно они точно не вредят, а при условии правильного планирования времени, могут приносить заметную пользу. Дети 1990-х, которые играли в Super Mario Bros. не дадут соврать.

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Издание YourTango собрало 11 паттернов мышления, присущих людям с высоким интеллектом, которые помогала развивать эта игра. Подобные игры вырастили целые поколения детей, которые сейчас стали очень умными взрослыми. Некоторые из них прямо признаются: полезные навыки развили, именно играя в "Марио" и подобные игры.

Настойчивость методом проб и ошибок

Если и есть что-то, чему нас научили такие игры, как Super Mario Bros., то это настойчивость. Независимо от того, насколько сложными были уровни или сколько раз приходилось терпеть неудачу, дети пробовали снова и снова. При отсутствии функций автосохранения и в условиях постоянного усложнения уровней это было настоящим испытанием на терпение и стойкость.

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Детям не оставалось ничего другого, как сохраняя спокойствие и действуя последовательно, двигаться дальше, даже если постоянные проигрыши раздражали. И это дало им ценный урок. Как объяснил детский нейропсихолог Сэм Голдштейн, когда мы тщательно работаем над решением проблемы, это приносит больше пользы и часто дает значительно лучшие плоды, чем быстрое и поверхностное решение. Даже если было трудно, эта настойчивость в конце концов помогала игрокам достигать своих целей.

Распознавание образов и закономерностей

От дизайна персонажей до культовых крылатых фраз – эта игра мгновенно стала хитом. По словам Сигеру Миямото, создателя франшизы Mario Bros., причина такой стремительной популярности была связана с тем, что игра откликалась каждому на интуитивном уровне.

В интервью для NPR в 2015 году Миямото отметил: "Каждый боится упасть с большой высоты. Если есть пропасть, которую нужно преодолеть, каждый попытается разбежаться и перепрыгнуть ее. Это чисто человеческие вещи, которые являются общим опытом для всех людей без исключения. И я думаю, что именно из-за простоты этого опыта, а также интерактивной природы управления персонажем и мгновенной реакции на экране игра так сильно резонировала с людьми и сделала Марио таким популярным".

Эта игра научила многих детей 90-х лучше распознавать закономерности. Наблюдая за движениями персонажей и точно рассчитывая время для прыжков, они развили свою наблюдательность, благодаря чему стали гораздо лучше замечать логические связи в жизни.

Пространственное восприятие

Ничего в мире не раздражало больше, чем прыжок, во время которого ты буквально на сантиметр промахивался мимо движущейся платформы. Разгневанный и разочарованный мозг ребенка 90-х не мог понять, что пошло не так. Но из-за своего упрямства юные геймеры не бросали игру, пока в конце концов не развили превосходное пространственное восприятие.

Сами того не заметив, они улучшили свое чувство времени и умение правильно оценивать расстояние. Конечно, сейчас они могут не придавать этому большого значения, но во взрослом возрасте они замечают, что некоторые задачи даются им легче именно благодаря этим навыкам.

Отложенное удовольствие

Игры вроде Super Mario Bros. не были простыми. Без автосохранений и на сложных уровнях детям приходилось полагаться лишь на настойчивость (и немного на удачу), чтобы двигаться вперед. Это требовало времени, но в процессе дети научились спокойно относиться к тому, что вознаграждения приходится немного подождать.

Современные люди невероятно нетерпеливы. Стремясь, чтобы все было проще или давалось им мгновенно, они склонны подгонять любые процессы. От жизненных ситуаций до отношений – они не умеют наслаждаться самим путем. Но дети 90-х, выросшие на этой игре, усвоили: когда долго ждешь результата, победа становится еще слаще.

Запоминание через повторение

С детства нас учат, что запоминание приходит через повторение. От изучения новых слов по карточкам до освоения кулинарии через многократное приготовление блюд – настоящий успех часто заключается в системности. Как объяснила специалист по психическому здоровью Анкита Гучаит, когда мы повторяем определенные действия, мы формируем устойчивые привычки, в отличие от хаотичных изменений, в которых нет последовательности.

К сожалению, настойчивость как черта характера понемногу теряет свою актуальность. Через сервисы доставки еды или ChatGPT каждый ищет легкий путь. Однако дети 90-х, которые играли в Super Mario Bros., развили в себе этот полезный паттерн мышления. Современное же поколение, похоже, теряет возможность приобрести такие навыки.

Имплицитное (скрытое) обучение

Сегодня, когда люди запускают новую игру, они обычно сталкиваются с длинными инструкциями. Но дети 90-х просто позволяли самим уровням вести за собой, и им не нужно было сидеть и вычитывать абзацы текста.

Хотя сейчас это может показаться странным подходом, имплицитное обучение работает лучше, чем звучит его описание. По словам известной научной писательницы Энни Мерфи Пол, физические навыки, используемые, например, в спорте, часто усваиваются имплицитно. Как результат – чем больше вы думаете о своем замахе в гольфе, тем хуже будет удар. Несмотря на кажущуюся неэффективность, дети, которые играли в Super Mario Bros., прекрасно понимают, что инструкции нужны далеко не всегда, чтобы разобраться, как все работает.

Быстрое принятие решений под давлением

На начальных уровнях играть было легко, дети проходили их как профессионалы. Однако настоящий стресс начинался тогда, когда игра становилась сложнее. Поскольку решения приходилось принимать мгновенно, буквально на ходу, им приходилось перенастраивать свой мозг – как результат, они научились блестяще действовать в стрессовых условиях.

Конечно, не очень приятно слушать, как твои друзья кричат тебе под руку, когда ты и так паникуешь, но это помогло таким игрокам научиться рисковать в реальной жизни. В работе или в личных отношениях они поняли, что тревога не должна мешать им быть уверенными в себе и в своих решениях.

Пошаговое освоение мастерства

Легко начать злиться на себя, когда не удается быстро разобраться в игре. То ли возникают трудности с механикой, то ли не получается одолеть конкретного финального босса – обретение мастерства является медленным и планомерным процессом. К счастью, Super Mario Bros. учит этому очень последовательно.

В отличие от некоторых игр, она не бросает вас сразу на растерзание опасным боссам. Вместо того, чтобы заставлять вас страдать уже с первых секунд, игра дает время обдумать, научиться и развить свои навыки. И это терпение в конечном итоге делает процесс гораздо более приятным для ребенка.

Формирование привычек

У детей 90-х мышление изменилось не только в плане обучения. Будучи детьми, играющими в Super Mario Bros., они также поняли ценность формирования привычек. Возможно, они терпеть не могли рано вставать или делать домашнее задание в одно и то же время, но чем больше они старались, тем больше преимуществ получали от системности.

Формирование правильных привычек способно значительно улучшить общее качество жизни человека. Последовательность одинаково полезна как для ментального здоровья, так и для физического состояния. Как отметила нейробиолог Адити Субраманиам, ваше окружение влияет на ваши привычки гораздо сильнее, чем сила воли.

Толерантность к разочарованиям и фрустрации

Если Super Mario Bros. чему-то и научила каждого своего игрока, так это иметь больше терпения. Когда ты снова и снова проигрываешь на одном и том же месте или пытаешься превзойти рекорд друзей, раздражения не избежать. Поэтому неудивительно, что дети 90-х развили более высокую толерантность к фрустрации.

Конечно, это не значит, что они не слились в начале. Однако со временем они выработали устойчивость к этому чувству. Зная, что рано или поздно они пройдут этот сложный этап, они полагались на свою последовательность и упрямство, чтобы довести дело до конца.

Оценка рисков и вознаграждения

Это может прозвучать странно, но далеко не все люди привыкли просчитывать свои шаги. Когда дело доходит до серьезных решений, многие предпочитают полагаться на судьбу, надеясь, что сложные обстоятельства разрешатся сами собой. И хотя уверенность в себе важна, умение анализировать и оценивать, что стоит усилий, а что нет, не менее критично.

Как отмечает клинический психолог Карла Шуман: "Критическое мышление... требует исследовательского процесса перед принятием решения. Это может включать сбор информации из разных источников, общение с экспертами или изучение их аргументированных позиций, а также рассмотрение нескольких точек зрения. Практика критического мышления перед вынесением суждения или принятием решения развивает интеллектуальную любознательность, личностный рост и эмоциональный интеллект".

Для детей 90-х, выросших на Super Mario Bros., эта игра стала отличным тренажером интеллекта, который научил их взвешивать все варианты. И этот навык они успешно перенесли в свою взрослую жизнь. Поэтому, как видим, видеоигры могут приносить большую пользу.

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