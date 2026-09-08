"Почему дети ходят в школу с канцелярским ножом?" Сеть возмутила ситуация с буллингом в селе на Львовщине: подверглась критике и мама ученицы

Украинцев разделила ситуация с буллингом в поселке Зимная Вода во Львовской области, где одноклассницы порезали девочке пенал канцелярским ножом. Мама школьницы рассказала, что её дочь подошла к учительнице, однако педагог ответила, что это произошло из-за ножниц самой ученицы.

В посте в TikTok мама школьницы с ником mary_lenko отметила, что впоследствии сама обратилась к учительнице, попросив ее разобраться в ситуации. Несмотря на это, женщина сказала, что посоветовала девочке самой решить проблему, ведь в противном случае ей придется обращаться к другим родителям и директору.

"Они сидели за соседней партой, и, как сказала Ярине подруга, у них был канцелярский нож, и именно они это сделали. Ярина подошла к учительнице и рассказала ей об этом. Учительница сказала: "Значит, твои ножницы в пенале прорезали дырку". Извините, ножницы в пенале – тупые, обычные, детские ножницы, такие, с двумя одинаковыми лезвиями, длиной по три сантиметра – они не могли сделать параллельных проколов. Я уже обратилась к учителю, попросила провести разбор, потому что, говорю, я не хочу, чтобы это и в дальнейшем как-то повторялось и было еще хуже", – поделилась женщина.

Впоследствии мама школьницы добавила, что учительница сказала всем детям собрать деньги на новый пенал для девочки.

"В конце концов учительница сказала всем собрать деньги на пенал для Ярины. Дело же не в пенале, он недорогой – 70 гривен. Просто сам факт порчи имущества, и хотелось бы, чтобы таких ситуаций не было", – пояснила женщина.

Она отметила, что сделала это для того, чтобы ее дочь "была чуть более жесткой", ведь девочка часто заступается за других детей и поддерживает их.

"Я, конечно, заступаюсь за нее, если эта ситуация повторится, это уже будет разговор с директором, с родителями, я, если понадобится, могу привлечь и полицию. Я совершенно не боюсь пойти куда-нибудь и что-то сказать, и, конечно, я поддерживаю своего ребенка и никому не позволю ее обидеть. И я не считаю, что это дети, они сами разберутся", – делится мама школьницы.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Часть поддержала маму ученицы, отметив, что стоило бы провести беседу с учительницей, а если бы реакции не последовало, обратиться к директору.

"На мой взгляд, ребенок, который ножом портит вещи, — это уже тот уровень, на котором должны вмешаться родители".

"Вы на 100% правы, если сразу не остановить – будет еще хуже".

В то же время другие отмечали, что нужно было сразу обращаться к администрации учебного заведения.

"О нет-нет, обращайтесь ко всем родителям сразу! Чтобы это прекратилось немедленно".

"О, как мне это знакомо. Говорила с учительницей, но она сразу ответила, что у нас очень хорошие девочки. На этом все и затихло. Моя дочь пошла заниматься боксом".

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