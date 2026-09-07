"Родители принижают авторитет учителей на глазах у детей": флорист поделилась переживаниями из-за цветов "для галочки"

Украинская флорист поделилась искренними переживаниями по поводу цветов для учителей, которые родители покупают "для галочки". Так, она рассказала, что одна из мам заказала букет за 300 гривен и сказала, что большего педагог не заслуживает.

Продавщицу возмутила эта ситуация, ведь на эти деньги получается очень мало цветов, и флористка считает, что в таком случае лучше вообще ничего не покупать. Кроме того, женщина с ником iaskravi_miti_studio задается вопросом, почему учитель вообще должен чего-то заслуживать от родителей. Об этом она рассказала в посте в TikTok.

"Наши люди принижают учителя, принижают его труд, его значимость, принижают его даже как личность. Приходит женщина и заказывает букетик за 300 гривен. Мы объясняем, что это будет что-то совсем маленькое. В ответ женщина говорит, что учитель большего не заслужил. А как учитель должен заслужить у вас хоть каплю уважения? Вообще, почему учитель должен это у вас заслуживать? Либо у вас есть это уважение, либо его нет", — говорит флорист.

Она отмечает, что в таком случае лучше вообще ничего не дарить учителю. Женщина подчеркнула, что особенно неприятно наблюдать за этим, когда родители говорят подобные вещи в присутствии детей. Так мальчики и девочки берут пример со взрослых и презирают педагогов.

Напомним, украинцы устроили дискуссию по поводу подарков учителям на 1 сентября. Мама двоих школьников спросила, уместно ли дарить педагогам на праздник первого звонка золотые украшения и какие подарки подготовили учителям родители в разных школах. Мнения пользователей сети разделились по поводу необходимости такого внимания в первый день учебы, особенно это касается классных руководителей первоклассников.

Пользователи сети спорят, стоит ли что-то дарить 1 сентября, ведь делать это нужно уже по окончании учебного года.

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