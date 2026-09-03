Сеть потрясли кадры с учительницей в Одессе, которая проводит урок в разрушенном классе после атаки РФ. Фото и видео

Учительница одесского лицея продолжила проводить онлайн-занятия в разгромленном классе после авиаудара. Так, в помещении были выбиты двери, на которых можно разглядеть надпись "2-В", а также на партах и полу разбросаны обломки стен после удара.

Видео, которое в Instagram опубликовала преподавательница английского языка, набрало почти полмиллиона просмотров и более 25 тысяч лайков. В комментариях пользователи сети восхищались героизмом учительницы, которая, несмотря на такие обстоятельства, провела урок для детей.

Так, некоторые отмечали, что именно так живут украинцы, когда в невыносимых условиях делают все возможное, чтобы жизнь продолжалась, а дети имели возможность учиться.

"В этом видео – вся жизнь Украины. В невыносимых условиях люди делают все возможное".

"До сих пор помню, как учитель на онлайн-уроке после обстрела показывает и говорит: "Вот, дети, наверное, хотели увидеть наш класс".

"Двери выбиты, повсюду разбросан мусор, но, о, посмотрите, на столе лежит стопка бумаги, не испачканная ни малейшей пылинкой, стулья и парты идеально выровнены, а те бумажные буквы до сих пор держатся на дверях".

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