Почему дети врут? 10 привычек родителей, которые стоит изменить уже сегодня

Честность, правдивость – это те качества, которые все ответственные родители стараются привить своим детям. И все равно большинство сталкиваются с тем, что дети перестают быть откровенными – что-то скрывают, что-то недоговаривают, а о чем-то откровенно врут. Психологические исследования указывают, что виноваты в этом нередко сами же родители.

Так, работа, проведенная в Бристольском университете показала, что уже в 10 месяцев четверть детей начинает понимать, что такое обман, а к трем годам они становятся достаточно изобретательными лжецами. Если ребенка наказывают или он не чувствует доверия к родителям, ложь становится для него попросту стратегией выживания, способом избежать стресса. Издание Your Tango собрало десять ошибок воспитания, которые и убивают доверие родителей к детям, что впоследствии приводит ко лжи и отчуждению.

Ложь ради контроля

Когда родители обманывают, чтобы наказать или манипулировать ребенком, он учится, что нечестность – это нормальный способ получить желаемое. Исследования подтверждают, что дети, чьи родители часто лгали, имеют худшие психосоциальные показатели и склонность к антисоциальному поведению.

Привычка перебивать

Если ребенку не дают высказаться, он просто перестает пытаться быть честным, считая, что его все равно не слушают. Со временем это приводит к тому, что ребенок начинает давать поверхностные ответы или вовсе избегать разговоров со взрослыми.

Поспешные выводы

Когда родители решают все заранее, не дослушав ребенка до конца, он учится не высказывать то, что у него на уме, а подстраивать свои ответы под их ожидания. Если ребенок видит, что о нем всегда думают худшее, он начинает сомневаться, имеет ли правда вообще хоть какое-то значение.

Слишком суровое наказание за правду

Если за честное признание ребенок получает в ответ крики и чрезмерное наказание, он учится ассоциировать правду с болью. Согласно исследованию Кембриджского университета и Дублинского университетского колледжа, дети, которые сталкивались с "враждебным" воспитанием в три года, впоследствии в полтора раза чаще имели проблемы с психическим здоровьем.

Обесценивание чувств

Когда эмоции ребенка игнорируют или называют мелочью, он в конце концов действительно начинает считать их недостойными внимания и скрывать свое состояние. Психолог Трейси Хатчинсон отмечает, что фразы вроде "не грусти из-за этого" заставляют детей подавлять чувства, что впоследствии перерастает в привычку скрывать факты и избегать честности.

Изменение правил под настроение

Непредсказуемость родителей путает ребенка: то, что было разрешено вчера, сегодня может стать причиной ссоры. Когда последствия постоянно меняются, ребенок не видит смысла быть откровенным, потому что это не дает ему никаких гарантий безопасности.

Излишняя строгость

В слишком жестких рамках дети лгут просто для того, чтобы избежать постоянной критики за малейшее несовершенство. Исследование Университета Джорджии показало, что чрезмерная строгость часто дает обратный эффект, заставляя детей не только бунтовать, но и жить двойной жизнью, скрывая свои истинные интересы.

Создание среды, где ошибки опасны

Если каждая ошибка ведет к разочарованию или долгим лекциям, ребенку проще скрыть детали и избежать последствий, чем учиться на промахах. При этом исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology, доказывает, что возможность спокойно делать ошибки и затем исправлять их является ключевой для развития критического мышления.

Запрет менять мнение

Когда малейший выбор ребенка (например, одежда или хобби) становится необратимым, он чувствует, что попал в ловушку. Это убивает уверенность в собственных решениях, поэтому ребенку кажется безопаснее вообще ничего не рассказывать о своих планах.

Использование чувства вины как инструмента воспитания

Постоянные напоминания о "родительских жертвах" или манипуляции разочарованием вызывают у детей гнев и тревогу. Исследование Академии Финляндии сообщает, что такое воспитание провоцирует стресс, из-за которого ребенок начинает врать, лишь бы не чувствовать себя виноватым за свои эмоции или действия.

