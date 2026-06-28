Почему дети не слушаются своих родителей: три момента, на которые стоит обратить внимание в воспитании

У всех родителей наступает тот неприятный момент, когда ребенок почти на каждую просьбу отвечает категорическим "нет". И чтобы убедить его что-то сделать, приходится прибегать к дипломатии, откровенным угрозам, подкупу, шантажу, административному давлению и другим запрещенным приемам. Но почему возникает такое поведение?

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Конечно, отчасти это происходит из-за естественного процесса взросления и сепарацих. Но часть проблемы – это все же неправильно построенное общение с ребенком, которым грешат родители. На что именно стоит обратить внимание в своем поведении и что, возможно, изменить, рассказало издание iMom.

Выражайте свою просьбу с четким намерением

Если вы хотите, чтобы ребенок сделал то, что на самом деле не является его выбором, не спрашивайте, сделает ли он это. Дайте ему четко понять, что вы ставите перед ним задачу, а не просите о чем-то. В речи есть четыре типа предложений: повествовательные ("Клетку кролика нужно почистить"), вопросительные ("Не мог бы ты почистить клетку кролика?"), побудительные ("Почисти клетку кролика, прежде чем идти играть") и восклицательные ("Эту клетку уже несколько дней никто не чистил!"). Вот как дети воспринимают эти четыре типа предложений.

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Клетку кролика надо почистить. – Ага! Там действительно беспорядок. Пока, мам!

Не мог бы ты почистить клетку кролика? – Нет, я сейчас не могу. Пока, мам!

Эту клетку уже несколько дней никто не чистил! – Да, в принципе, так. Наверное, сейчас не моя очередь. Пока, мам!

Почисти клетку кролика, прежде чем идти играть. – Хорошо.

Теперь становится очевидно, что только побудительный вариант приносит тот результат, на который мы надеемся. Почему? Потому что это прямой и безапелляционный призыв к действию. Попробуйте высказываться в таком духе. Возможно, ваши дети вовсе не игнорируют вас, а вы просто формулируете мысль не так, как нужно.

Обращайте внимание на тон своего голоса

То, что вы даете указание, еще не означает, что нужно говорить как сержант в армии. Крик или слишком агрессивный тон несут в себе дополнительный посыл – мама злится. Когда дети слышат это, они сосредотачиваются на интонации, а смысл самих слов часто теряется. Со временем, если они слышат такой тон регулярно, привыкают к нему, теряют ощущение угрозы и просто начинают его игнорировать. Что происходит дальше? Мы повышаем ставки и начинаем кричать еще громче. Теперь они точно вынуждены послушаться, правда? На самом деле нет. На самом деле это формирует замкнутый круг: родители кричат всее громче, а крик приносит всее меньше эффекта.

Попробуйте вместо повышения голоса практиковать тон уверенного указания. Кому-то этот тон дается от природы. Остальным приходится сознательно контролировать свое звучание или даже тренироваться вслух. Уверенно произнесенные инструкции несут четкий посыл: "Я отвечаю за свои слова. Я говорю тебе сделать это. Я не злюсь. Я спокойна, но непреклонна". Помните, что даже Белоснежка становилась строгой с гномами, когда те не хотели мыть руки перед ужином.

Будьте последовательны в наказаниях, если дети не слушаются

Правда жизни заключается в том, что дети все равно будут проверять ваши границы на прочность. Ваша задача – четко знать, что вы делаете в ответ. Есть ли у вас четкие последствия за непослушание? Применяете ли вы их последовательно или все же спускаете все на тормозах? И хотя проявлять сочувствие к ребенку, который устал и не хочет что-то делать, по-своему хорошо, но регулярное закрывание глаз на его промахи размывает для него границы ответственности. И в следующий раз маленький непослушник может проигнорировать указание учителя в классе.

Сядьте вместе с детьми и расскажите им, чего ожидать в случае непослушания. Убедитесь, что наказание соответствует проступку, и, в зависимости от возраста детей, спросите их мнение. Будете ли вы применять правило "трех предупреждений", давать только одно предупреждение или не давать их вообще? Что бы вы ни выбрали, будьте последовательны. Вероятно, это потребует времени и практики. Однако знайте, что это того стоит – не только для того, чтобы уменьшить ваше собственное разочарование, но и для того, чтобы научить детей уважать правила и договоренности в будущем. Они начнут воспринимать указания как обязанность, а не считать, будто все в жизни необязательно.

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