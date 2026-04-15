'Почему если что-то умножить на ноль, будет ноль?' Вопрос 39-летней украинки о математике и яблоках снова завирусился в сети

Вопрос украинки Екатерины Данилишиной относительно умножения на ноль снова завирусился в сети. В прошлом году женщина, которой сейчас, скорее всего, уже 40 лет, спрашивала украинцев, почему если пять яблок умножить на ноль, будет ноль и где денутся те фрукты, которые умножали.

Видео дня

Сообщение с момента его публикации набрало почти 300 тысяч просмотров. В то же время, в этом году подобный вопрос стал популярным из-за подготовки к сдаче национального мультипредметного теста и необходимости проходить математику, как обязательный предмет.

"Почему что-то умножить на ноль, будет ноль? Ну объясните мне потому что я в 39 лет до сих пор не понимаю. Если у нас уже было 5 яблок и мы их умножим на ничего (ноль). То где денутся эти 5 яблок?" – написала Данилишина.

В комментариях многие украинцы объясняли, почему умножение на ноль не дает результата со знаком плюс. В частности, некоторые из пользователей сети указывал, что в подобном случае речь идет не о том, что уже есть 5 яблок и они исчезают, а о том, что если взять пять яблок ноль раз – то получается, что их вообще не берешь. В то же время, некоторые из них объясняли, что умножение – это сложение одинаковых чисел. Поэтому если к нулю добавлять ноль, то и получится ноль.

"В математике умножение – это повторение. Когда мы говорим 5 × 3, это означает, что мы имеем 5 трижды: 5 + 5 + 5 = 15. А когда 5 × 0 – это значит, что мы имеем 5 ни разу. То есть речь не идет о том, что у нас УЖЕ есть 5 яблок и они исчезают – это не так. Умножение не о "что есть", а о "сколько раз что-то взять". 5 × 0 – это: "Возьми 5 яблок ноль раз", то есть не берешь их вообще, поэтому результат равен 0".

"Допустим 0 это мусорка. Если вы 5 яблок выбросите в мусорку, то какой получится результат?"

"Если мы возьмем 2 раза по 5 яблок (5*2) то получим 10 яблок. Если мы 5 яблок возьмем 0 раз (вообще не возьмем). То у нас будет 0 яблок".

"Умножение – это сложение одинаковых чисел, то есть 5 раз по 0, это 0+0+0+0+0+0=0".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!