Как быстро умножать и делить на 5 и 50? Об этом способе мало кто знает

Украинский репетитор Людмила Кирилюк рассказала, как легко научить детей быстро умножать и делить на 5 и 50. Для этого педагог советует воспользоваться предложенными формулами.

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В заметке в Instagram она предлагает решить пример 12 × 5. Вместо того, чтобы умножать эти числа между собой, нужно 10 умножить на 10 и полученную сумму разделить на 2. Значит, получается: 12 × 5 = 12 × 10 ÷ 2 = 60

Таким образом детям удастся быстро и легко решать примеры.

Деление на 50

Для того, чтобы найти решение примера 600 ÷ 50, нужно 600 разделить на 100 и умножить на 2.

600 ÷ 50 = 600 ÷ 100 × 2 = 12

Такой подход помогает развивать не только счет, но и гибкое математическое мышление. Дети видят логику действий и не будут путаться в вычислениях.

Также педагог показала пример 900 ÷ 50 = 900 ÷ 100 × 2 = 18.

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