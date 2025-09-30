''Почему это староста должен отвечать за все телефоны?'' Учительница пожаловалась на ''хитрость учеников'', но в сети ее не поняли

Украинцы раскритиковали учительницу зарубежной литературы Алину Мец за то, что она назначила старосту ответственной за смартфоны школьников. Педагог рассказала, что на родительском собрании было договорено, что дети складывают свои телефоны в коробку, которую должна носить староста из класса в класс.

В видео в TikTok учительница поделилась, что когда не увидела коробочки в классе, то обрадовалась, мол, дети такие ответственные. Зато когда она заглянула в шкаф, то увидела там пустую коробку.

Украинцам больше всего понравился комментарий, где было указано, что таким решением педагог "сбросила" ответственность за имущество на ребенка.

"Классно вы ответственность за имущество сбросили на ученицу".

"Интересно, почему это староста должен отвечать за все телефоны?"

"А почему староста должен носить коробку? Во-первых, и так портфели очень тяжелые, еще не хватало в руках носить коробку весь день по кабинетам, это же трудно и неудобно".

В то же время некоторые из мам не поддержали такое решение и считают, что это неправильно в такое время.

"Я против, чтобы мои дети сдавали телефоны даже во время урока. В наших реалиях телефон должен все время быть у ребенка! Наличие или отсутствие телефона не влияет на обучение, все зависит от ребенка".

"Я против сбора телефонов, тем более сейчас. Воздушная тревога во время занятия, дети собираются в укрытие. Кто отдает телефоны? Это время. Телефон это моя связь с ребенком".

