Может школа ограничивать использование мобильных телефонов: объяснение юриста

Школа может устанавливать правила пользования смартфонами учениками с целью предотвращения и противодействия буллингу, а также для обеспечения безопасности киберпространства. Так, школьникам могут запрещать применение мобильных телефонов в определенных случаях или пользоваться ими только с разрешения педагогических работников.

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Об этом говорит юрист Лилия Орел в сообщении в Telegram. По ее словам, в учебных заведениях должны создаваться условия безопасного пользования интернетом во время обучения.

"С целью предотвращения и противодействия буллингу учебное заведение имеет право устанавливать правила пользования гаджетами соискателями образования, в частности предусматривать их использование только с разрешения педагогических работников или запрещать их применение в определенных случаях. Руководство учебного заведения обязано обеспечивать безопасность киберпространства заведения (ст. 1 Закона Украины "Об образовании")", – отмечает Орел.

В то же время адвокат Вадим Заворотный в интервью украинскому медиа отмечает, что в Украине нет четкого запрета на использование мобильных телефонов в школах. Ведь гаджеты являются частной собственностью, так что их конфискация может противоречить законодательству. В то же время учебные заведения имеют право устанавливать собственные условия пользованием смартфонами во время образовательного процесса.

"Полное изъятие устройства противоречит законодательству и может рассматриваться как превышение полномочий. Таким образом, ученики обязаны соблюдать правила поведения в школе, но их право на личную собственность остается незыблемым", – отмечает эксперт.

Напомним, директор школы Дмитрий Ламза уверяет, что не только учителя, но и школьники должны иметь право пользоваться мобильными телефонами, находясь в учебном заведении. По его словам, детей вместо запретов лучше научить пользоваться гаджетами как вспомогательным инструментом для развития.

Так, педагоги, находясь в школе, имеют постоянный доступ к мобильным телефонам. Они могут в гаджетах проверять информацию, общаться с коллегами, пользоваться электронными приложениями. Однако дети обычно такой возможности не имеют и вынуждены прятать свои смартфоны, пока находятся на уроках.

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