Почему идет дождь? Простое объяснение круговорота воды в природе

Дождь кажется нам настолько привычным явлением, что мы не всегда задумываемся, откуда он берется. Однако дети, которым все интересно, часто задают об этом вопросы, поэтому учитель физики из Киева Руслан Цыганков решил дать понятное объяснение этому явлению.

Он опубликовал его у себя в Instagram. Педагог рассказал, как работает круговорот воды в природе и почему вода в конечном итоге возвращается на землю в виде осадков. "Почему облачко плачет? Все начинается с круговорота воды в природе", – начал свой рассказ учитель.

Как пояснил Цыганков, первый этап этого процесса – испарение. Солнце нагревает воду в морях, реках, озерах и других водоемах, после чего часть воды переходит в газообразное состояние и поднимается в атмосферу.

"Сначала происходит испарение воды. Кстати, кто знает, при какой температуре это возможно?", – спросил учитель. И действительно, испарение воды может происходить при различной температуре, а не только при температуре кипения. Например, вода постепенно испаряется даже с поверхности холодного водоема. Чем выше температура и чем суше воздух, тем интенсивнее протекает этот процесс.

Далее, пояснил Цыганков, происходит следующее: "Греет солнце, вода испаряется и поднимается вверх. Чем выше поднимается пар, тем ниже там температура. А если там холоднее, какой процесс происходит? Правильно, конденсация".

Этот процесс, происходящий довольно высоко в небе, превращает водяной пар снова в маленькие капельки воды. "Там они сталкиваются с другими каплями воды и объединяются в такие группы. Это и называют облаками", – рассказал Цыганков. Кстати, облако может состоять также из кристаллов льда. Все зависит от температуры, при которой оно формируется.

Сначала эти капли настолько малы, что ничто не мешает им летать высоко над землей. "Эти капельки свободно парят в воздухе, но когда их становится достаточно много и они объединяются в большие группы, им уже трудно удержаться, потому что они превращаются в одну большую каплю и начинают падать на землю. Именно это мы и видим как дождь", — пояснил учитель.

"Дождь образует водоемы, из которых снова испаряется вода, и так по кругу", – добавил Руслан Цыганков. Хотя на этом этапе в процесс вмешиваются также и другие участники. Дождевая вода (а также талый снег или лед) действительно снова попадает в реки, озера, моря и другие водоемы. А еще часть ее просачивается в почву, а часть используется растениями, которые в процессе дыхания тоже возвращают часть влаги в воздух. Таким образом, испарение, происходящее различными способами, возвращает воду в воздух, и процесс повторяется. Точнее, он непрерывно протекает по этому замкнутому кругу.

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