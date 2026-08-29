Почему князя Ярослава назвали Мудрым? Проверьте себя

Киевский князь Ярослав Владимирович вошел в историю как Ярослав Мудрый. Но далеко не каждый украинец вспомнит, почему потомки удостоили его именно этого титула.

Напомнить о причинах этого решила репетитор по истории по имени Настя. Она поинтересовалась у пользователей Threads, помнят ли они, почему князя Ярослава назвали Мудрым. И сразу дала подсказку – не потому, что он не воевал. В целом историк перечислила целых пять причин.

Образование и грамотность

Конечно, его назвали Мудрым из-за политики развития образования и грамотности в Киевской Руси. Еще при его правлении в Новгороде была открыта школа, где обучались около трехсот детей старост и священников. Когда Ярослав переехал в Киев, он основал здесь библиотеку при Софийском соборе – первую известную на Руси.

Ярослав приглашал ученых монахов, организовывал переводы греческих книг на славянский язык, поддерживал летописание. Именно в его время начала формироваться древнерусская книжная традиция – тексты не просто переписывали, а осмысливали и адаптировали к местным реалиям. Митрополит Иларион, которого Ярослав поставил во главе церкви в 1051 году, написал "Слово о законе и благодати" – одно из первых оригинальных древнерусских литературных произведений, свидетельствовавшее о высоком уровне интеллектуальной культуры того времени. Это стало следствием просветительской политики князя Ярослава.

"Русская правда"

Около 1016 года Ярослав составил первый письменный свод законов Киевской Руси – "Русскую правду". До этого споры решались на основе обычного права, которое существовало в устной традиции и могло толковаться по-разному. "Русская правда" впервые зафиксировала правовые нормы в письменной форме. Документ вводил наказания за убийство, телесные повреждения, кражу, оскорбление чести. Кроме того, "Русская правда" ограничивала кровавый обычай кровной мести – теперь вместо нее разрешалось взимать денежный штраф ("веру").

При этом урегулированный при Ярославе закон проводил различие между людьми по социальному статусу: свободные граждане, смерди и холопы имели разные права и получали за одинаковые преступления разные наказания. Тем не менее, свод законов стал основополагающим документом на Руси. Его позже дополняли потомки Ярослава, а перечисленными в нем нормами на русских землях руководствовались несколько веков – вплоть до XIV–XV вв.

Строительство и архитектура

Ярослав превратил Киев в один из самых выдающихся городов тогдашней Европы. При его правлении город расширился в несколько раз и обрел новые каменные укрепления. "Город Ярослава" с Золотыми воротами, возведенными около 1037 года. В том же году завершилось строительство Софийского собора – величественного храма с тринадцатью куполами, мозаиками и фресками, не уступавшего константинопольским образцам. Рядом выросли Георгиевский и Ирининский монастыри. Современники сравнивали Киев с Константинополем – и это не было преувеличением: город с населением около 50 тысяч жителей действительно был одним из крупнейших в Европе.

Церковная независимость

Одним из самых смелых шагов Ярослава стало назначение в 1051 году митрополитом киевским Илариона – русина по происхождению, а не грека, как обычно требовал Константинополь. Князь сознательно стремился к церковной самостоятельности. Ярослав хотел, чтобы церковь на Руси имела собственное лицо и не зависела полностью от Византии.

Выбор князя был поистине историческим. Иларион был человеком образованным и талантливым – его "Слово" свидетельствует о глубоком богословском мышлении. Правда, после смерти Ярослава Константинополь восстановил свое влияние, и последующие митрополиты вновь были греками. Впрочем, русскому князю удалось создать прецедент.

Династические браки

Ярослав мастерски использовал родственные связи как инструмент внешней политики – и в этом он действительно не имел равных среди современников. За что и получил еще одно прозвище – тесть Европы. Его дочь Анна вышла замуж за французского короля Генриха I, и на французских грамотах того времени сохранились ее подписи кириллицей, поскольку киевская княжна была более образованной, чем ее супруг.

Другая дочь князя, Елизавета, стала женой норвежского короля Харальда Сурового. А Анастасия вышла замуж за венгерского короля Андрея I.

Сам Ярослав был женат на шведской принцессе Ингигерд. Его сыновья брали в жены польских, византийских и немецких принцесс. Такие широкие родственные связи с тогдашней аристократией сделали Русь влиятельным политическим игроком – самые влиятельные монархии континента воспринимали ее как равную.

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