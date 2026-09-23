Почему Коцюбинское называют географическим анклавом? Интересный факт о поселке, расположенном в в средине Киева

Поселок городского типа Коцюбинское — территория, которая юридически относится к Киевской области, но физически находится в пределах столицы. Хотя поселок официально подчиняется Киевской области и является самостоятельной общиной, географически он полностью окружен территорией города Киева (Святошинским районом) и Беличанским лесом, который также принадлежит столице.

В географии такое явление называют административным анклавом, пишет OBOZ.UA. До 1941 года поселок назывался Берковец и возник на железнодорожной ветке посреди леса, а впоследствии был переименован в честь выдающегося украинского писателя Михаила Коцюбинского. На протяжении многих лет между властями Киева и Киевской области ведутся споры. Столица неоднократно пыталась включить Коцюбинское в свой состав, поскольку поселок фактически интегрирован в городскую инфраструктуру (жители пользуются киевским транспортом, медицинскими учреждениями и т. д.).

Однако местная община и областные власти долгое время отстаивали самостоятельность поселка. Лес вокруг Коцюбинского долгое время был предметом земельных конфликтов между местными застройщиками и киевской общиной. В итоге статус леса как национального природного парка в составе Киева окончательно закрепил Коцюбинское в "кольце".

В начале XX века здесь находились всего лишь лесопилка и предприятие по обработке шпал для новой железнодорожной линии Киев – Ковель. Первыми жителями были обычные рабочие, жившие в бараках. А первым официальным "коренным" жителем историки считают обычного лесника по фамилии Куликов, который построил здесь свой частный дом в 1928 году.

Именно в Коцюбинском долгое время жил и работал известный украинский языковед Николай Вашуленко. Он является соавтором тех самых школьных "Букварей" и учебников по украинскому языку, по которым учились читать и писать миллионы украинских детей.

Поскольку поселок буквально "вшит" в густой Беличанский лес, его часто неофициально называют "столицей белочек" из-за огромного количества этих рыжих зверьков прямо на улицах. Более того, в здешних лесах пролегают остатки легендарных Змеевых валов — древних оборонительных сооружений, которые защищали Киев от набегов кочевников тысячи лет назад.

Также здесь базируется самый титулованный женский футзальный клуб Украины. Девушки из Коцюбинского много лет подряд становились чемпионками Украины и выигрывали престижные международные турниры.

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