Почему Славутич – это Киевская область, хотя город расположен в Черниговской? Сеть поразил интересный факт

Славутич был построен в 1986 году как новый город для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и их семей после эвакуации из Припяти. Для удобства управления, подчинения и обеспечения инфраструктуры его административно закрепили за Киевской областью, Вышгородским районом. Ведь там находилось большинство руководящих управлений и предприятий, связанных с атомной энергетикой.

До остановки ЧАЭС и полномасштабного вторжения 2022 года между Славутичем и атомной станцией ежедневно курсировал специальный электропоезд, который пересекал территорию Беларуси без остановок. Образуя своеобразный "остров", полностью зависящий от административных решений Киевской области, хотя и входящий в Черниговскую экономическую агломерацию.

Не все украинцы знали об этом факте. Так, под постом в Threads те, кто об этом знал, советовали другим повторить школьные уроки географии. В то же время некоторые писали, что в школе эту тему не проходили и даже, несмотря на сдачу выпускного экзамена на высокую оценку, были удивлены такой информацией. А некоторые из комментаторов шутили, что "зумеры узнали о Славутиче".

"Те, кто пишет о географии в школе, на сто процентов ни фига её в школе не учили, потому что о таком ни в одной книге никогда не было написано. (Сдавал ВНО по географии на 180 баллов в 2020 году, никогда не знал об этом факте, поэтому так же удивлен, как и вы)".

"Когда не учишься в школе, мир полон таких открытий".

"Зумеры узнали о Славутиче, ясно".

"Славутич — это город, построенный для персонала ЧАЭС, поэтому административно он находится в Киевской области. Можно сказать, что это отселенная Припять".

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