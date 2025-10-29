"Почему люди, которые работают в садике, в цирке не смеются?" Воспитательница из Ривне стала звездой после концерта "Лиги Смеха"
Помощница воспитателя из Ривне Юлия Пламинская стала звездой сети после того, как посетила концерт "Лиги Смеха". Так, во время выступления она задала вопрос, почему люди, которые работают в саду, не смеются в цирке. Далее педагог начала шутить о "соплях", которые продолжаются у детей не менее двух недель и которые часто переходят и к воспитателям и их родным.
Видео, которое воспитательница выложила в TikTok, набрало почти 2 миллиона просмотров. По ее словам, муж шутит над женой, что она приносит из садика все, кроме венерических заболеваний. Ответы и вопросы работницы детсада рассмешили не только зрителей, но и самих комиков. Более того, юмористы даже не нашли что ответить воспитательнице на ее вопрос.
В комментариях мальчик по имени Владимир поделился, что это его мама и она так же шутит и дома. Пользователи соцсети указывали на то, что женщине стоит работать сценаристом, и восхищались ее юмором. Некоторые из украинцев указали, что юмористы не были готовы к таким вопросам, ведь здесь даже импровизация бессильна.
"Твоя мама красавица с очень крутым чувством юмора".
"Боже, девушка, шоб вы были здоровы на долгие годы. Я насмеялась до слез".
"Вы невероятная женщина с юмором. Обожаю таких людей. Вам стоит писать сценарии для "95 Квартала".
"Они не были готовы к таким вопросам, даже импровизация бессильна".
"Вы сделали мое утро, я смотрела несколько раз, я так смеялась, особенно после венерических заболеваний".
