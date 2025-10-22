"Отпустите моего ребенка – она плохо себя чувствует". Сеть рассмешила переписка родителей с классной руководительницей в чате

Мама украинского школьника Мила Галиченко поделилась перепиской из родительского чата с классным руководителем. Так, родители школьников просили отпустить детей после шестого урока из-за плохого самочувствия.

Сообщение в Тhreads собрало почти 700 тысяч просмотров и более 5 тысяч лайков. На сообщение родителей учительница ответила, что на седьмом уроке у учеников должен был быть тест по двум темам. В комментариях Галиченко добавила, что шестым уроком была физкультура, однако дети себя там хорошо чувствовали.

Украинцев рассмешило коллективное плохое самочувствие детей. Некоторые поделились, что ученики могут не приходить массово на первый урок физкультуры. Тогда как пользователи сети писали и о том, что в связи с такими сообщениями родителей, на первых уроках не стоит делать самостоятельные, потому что школьники не настроились, а на последних – потому что устали .

"Сегодня у моего класса была эпидемия "придет на второй урок". До меня только среди дня дошло, что это у них первый был физкультура".

"Читая комментарии, можно сделать вывод: на первом уроке самостоятельные/контрольные не делать, потому что дети не настроились. На седьмом самостоятельные/контрольные не делать, потому что дети устали. Тогда учите сами своих детей, в удобное для вас время".

"Работала в школе И меня так веселило, когда детям весь день ок, а за 2 урока до теста/контрольной/диктанту меня атаковали "живые мертвецы" которых срочно надо отпустить".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы раскритиковали лайфхак учительницы по дисциплине в классе.

