Почему на букву 'Е' нарисована шишка? Детские кубики запутали сеть: ответ заставит вас улыбнуться

В сети обсуждают, почему на детских кубиках с буквой "Е" изобразили шишку. Ответ, который не сразу поняла ни автор поста, ни некоторые другие пользователи в комментариях, заставит улыбнуться каждого.

Дело в том, что на самом деле, это буква "Ш", просто кубик положили не той стороной. Об этой ироничной ситуации написала в социальной сети Threads пользователь с ником tiana.mikula.

"Вполне серьезно спросила, почему на букву "Е" нарисована шишка. Впоследствии до меня дошло", – пишет автор.

В комментариях тоже большинство пользователей пишут о том, что не сразу поняли, почему же там шишка.

"Перебрала в голове все названия хвойных деревьев, пока поняла".

А некоторые указывают на то, что если бы не прочитали комментарии, то так и не поняли бы, почему же нарисована шишка.

Еще одна пользователь в шутку заметила, что на литовском языке "елка" будет "еґлє", поэтому в этом случае вполне могла бы быть и буква "Е".

