Почему на похоронах Леси Украинки не было Ольги Кобылянской: учительница украинского языка раскрыла интересный факт
Учительница украинского языка Оксана Николаевна рассказала, почему на похоронах писательницы Леси Украинки не было Ольги Кобылянской. По ее словам, писательницы за свою жизнь виделись только трижды и почти не общались в течение трех лет – с 1908 по 1911 годы.
В заметке в TikTok педагог отмечает, что несмотря на дружбу женщин, когда не стало Леси Украинки, Ольга Кобылянская находилась в Черновцах. Учитывая то, что в то время эти области находились под властью разных государств, нужны были средства на доезд, однако таких ресурсов у писательницы не было. Именно по этой причине Кобылянская и не попала на похороны своей подруги.
"В 1913 году Леся Украинка умирает. Гроб несли шесть женщин, среди которых не было Ольги Кобылянской. Ольга еще в 1903 году пережила первый инсульт, который привел к частичному параличу. Похороны Леси Украинки проходили в Киеве, а Ольга Кобылянская жила в Черновцах. Это было бы долгое путешествие, учитывая то, что эти две области ранее находились под властью разных государств. Поэтому нужны были и деньги на путешествие, и силы. А этих ресурсов у писательницы было мало. Поэтому на похороны лучшей подруги она, к сожалению, не попала", – рассказала педагог.
Она также отметила, что существует мнение, что активная переписка прекратилась, когда Леся Украинка вышла замуж за Клемента Квитку. В то же время, на венчании супругов также не было Кобылянской, как и любых других гостей. Несмотря на это, Кобылянская приветствовала такое решение своей подруги.
