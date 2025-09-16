Почему на похороны Ивана Франко не пришли дети и жена: учительница украинского языка рассказала интересную деталь

Учительница украинского языка Оксана Качура рассказала, почему на похоронах украинского поэта Ивана Франко не было его жены и детей. В частности, она отметила, что он не болел сифилисом, а имел ревматроидный полиартрит, который лечили ртутью.

В заметке в TikTok педагог отмечает, руки Франко не работали и ухудшилось зрение из-за болезни. Последствия были видны на одном из фото, где он сидел с прижатыми руками. После составления завещания писатель захотел поехать домой.

"Нет, он не болел сифилисом, у него, как потом выяснилось, был реаматроидный полиартрит, который лечили ртутью. Поэтому руки у Франко не работали. Ухудшилось и зрение. И когда Ольга Хоружинская, жена Франко, была на длительном лечении в психбольнице. Писателя поместили в приют Сечевых стрельцов. Он тогда был в очень плохом состоянии. На некоторое время ему действительно стало лучше. Однако впоследствии он начал чувствовать, что жить осталось надолго. Вскоре после составления завещания Франко захотел из приюта поехать домой. Его нашли на Черной Софии в собственном кабинете. Из родных дома не было никого", – рассказывает учительница.

По ее словам, в этот период жена Франко находилась в психбольнице, дочь слишком поздно получила письмо о смерти отца из-за военного положения, сын Петр в это время находился на фронте, а другой сын – Тарас, был в плену.

Как отмечает педагог, Франко похоронили в чужой вышиванке и склепе какой-то польской семьи. Только через пять лет состоялось перезахоронение поэта, а еще через 12-ть установление памятника.

Когда же жена – Хоружинская, вышла из больницы, она встретилась с его первой любовью – Ольгой Рошкевич. По словам учительницы, Франко накануне смерти звал Рошкевич попрощаться, однако она не пришла. Однако перед собственным уходом она попросила положить письма Франко в гроб.

"Перед собственным уходом в небытие попросила, чтобы в ее гроб положили письма Франко. Ольга Шхорожинская, официальная жена Франко, жила в их с писателем семейном доме, который впоследствии превратился в музей и тогда женщина переехала на второй этаж. В этот музей приходила и Целина Зигмунтовская, третья любовь писателя, которая жила в доме Франко, пока Ольга была в больнице", – добавляет Качура.

